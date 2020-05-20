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2020-05-20T19:37
https://ria.ru/20200520/1571752037.html
Росстат заявил о замедлении роста цен на гречку и рис
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РИА Новости

Росстат заявил о замедлении роста цен на гречку и рис

19:37 20.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГречневая крупа
Гречневая крупа
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Гречневая крупа. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Рост цен на гречку и рис в России с 13 по 18 мая слегка замедлился, цены на пшено не менялись, сахар продолжил дешеветь, снизилась и стоимость лука, однако несколько ускорился рост цен на картофель, следует из сообщения Росстата.
"За период с 13 по 18 мая 2020 года среди продовольственных товаров более всего выросли цены на крупу гречневую - на 1,2%. Подорожание на 3% и более отмечено в 6 субъектах Российской Федерации, самое заметное в Псковской и Магаданской областях - на 7,1% и 6,3% соответственно. В Республике Саха (Якутия) и Пермском крае она подешевела на 1,5%", - говорится в сообщении.
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За предыдущий период, с 7 по 12 мая, рост цен на гречку составил 1,3%. В свою очередь цены на шлифованный рис с 13 по 18 мая повысились на 0,9% против 1% за предыдущий период. Цены на пшено не менялись (за предыдущий период отмечался рост на 0,1%).
Среди остальных продуктов выросли цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,6%), черный чай (на 0,5%), вермишель (на 0,4%), мясные консервы, овощные консервы для детского питания, пшеничную муку (на 0,3%), подсолнечное масло, ржаной хлеб, макаронные изделия, соль, шоколадные конфеты и печенье (на 0,2%).
В свою очередь цены на куриные яйца снизились на 1,4%, мясо кур - на 1%, сахар-песок - на 0,3%, свинину, вареные колбасы, сосиски, сардельки, сливочное масло, молоко и творог жирный - на 0,1%.
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"Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,4%, в том числе на картофель - 2,5%, яблоки - 1,9%, капусту белокочанную - 1,2%, морковь - 0,9%. В то же время помидоры стали дешевле на 4,1%, огурцы - на 2,9%, лук репчатый - на 0,9%", - добавляет Росстат.
Для сравнения, за предыдущий период сахар подешевел на 0,2%, картофель подорожал на 2,3%, капуста - на 1,8%, лук - на 1,5%, морковь - на 1,2%, яблоки - на 1,7%. Яйца тогда подешевели на 0,9%, огурцы - на 3,3%, помидоры - на 2,2%.
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РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
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