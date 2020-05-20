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2020-05-20T19:49
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Застрявший на Фиджи россиянин рассказал о "жизни в раю"
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РИА Новости

Застрявший на Фиджи россиянин рассказал о "жизни в раю"

19:33 20.05.2020 (обновлено: 19:49 20.05.2020)
20748
© Fotolia / Andrew Jalbert Природа на Фиджи
Природа на Фиджи
© Fotolia / Andrew Jalbert
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Застрявший на Фиджи житель Ижевска Андрей Смирнов рассказал "Московскому Комсомольцу", как проводит время на островах.
В конце апреля авиакомпания Utair планировала забрать с Фиджи 26 россиян, включая троих детей, но местные власти не разрешили посадку самолета. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что в Москве разочарованы этим решением и планируют искать альтернативные пути вывоза соотечественников.
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Мужчина отметил, что находится на Фиджи уже более двух месяцев. Владельцы курорта, где живет Смирнов, дали ему значительную скидку.
"Я живу здесь практически бесплатно. За домик с огромной кроватью отдаю 350 рублей в день. Меня кормят, под боком океан, пальмы, есть интернет. <…> Фиджийцы сделали мне скидку, понимая, в какой непростой ситуации я оказался", — сказал он.
Россиянин считает, что ему очень повезло. Он устроился работать поваром.
"Еще два месяца назад жалел, что не улетел. Сейчас думаю, круто, что застрял. <…> Знаете, я ведь только сейчас понял, что значит жить в раю", — признался он.
Также Смирнов отметил, что российские власти перечисляют ему по 2400 рублей в день. Мужчина подчеркнул, что скучает по России, однако понимает, что такого уникального опыта у него может больше никогда и не быть.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияФиджиВ мире
Популярные комментарии
"Также Смирнов отметил, что российские власти перечисляют ему по 2400 рублей в день..." - ну вот это поддержка, не то что в России медикам и детям. Вот только "за чей счёт банкет?". За счет нищающих дома россиян?
20 мая, 19:39
Александр Невский
40113125
Ко мне не приходят, хватит им того, что налоги дерут, квартплату и другое, но и 2400* 30=72 000руб в месяц не выплачивают.
20 мая, 20:51
Александр Невский
1600208
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