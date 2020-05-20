Застрявший на Фиджи россиянин рассказал о "жизни в раю"

В конце апреля авиакомпания Utair планировала забрать с Фиджи 26 россиян, включая троих детей, но местные власти не разрешили посадку самолета. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что в Москве разочарованы этим решением и планируют искать альтернативные пути вывоза соотечественников.

Мужчина отметил, что находится на Фиджи уже более двух месяцев. Владельцы курорта, где живет Смирнов, дали ему значительную скидку.

"Я живу здесь практически бесплатно. За домик с огромной кроватью отдаю 350 рублей в день. Меня кормят, под боком океан, пальмы, есть интернет. <…> Фиджийцы сделали мне скидку, понимая, в какой непростой ситуации я оказался", — сказал он.

Россиянин считает, что ему очень повезло. Он устроился работать поваром.

"Еще два месяца назад жалел, что не улетел. Сейчас думаю, круто, что застрял. <…> Знаете, я ведь только сейчас понял, что значит жить в раю", — признался он.