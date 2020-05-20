Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе санаториев

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Роспотребнадзором совместно с отраслевым сообществом подготовлены обновленные рекомендации для санаторно-курортных учреждений", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
В России общее число выявленных случаев коронавируса составляет 308 705, всего скончались от болезни 2 972, выздоровели 85 392 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.