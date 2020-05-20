Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T20:05
https://ria.ru/20200520/1571751970.html
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе санаториев
https://cdn23.img.ria.ru/images/154819/48/1548194888_0:0:3100:1745_1036x0_80_0_0_4cb7a43c5721c3b0d1c518940721a4f3.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе санаториев

19:33 20.05.2020 (обновлено: 20:05 20.05.2020)
2714
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкЗдание санатория "Сочи" перед началом летнего туристического сезона
Здание санатория Сочи перед началом летнего туристического сезона
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Роспотребнадзором совместно с отраслевым сообществом подготовлены обновленные рекомендации для санаторно-курортных учреждений", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
В России общее число выявленных случаев коронавируса составляет 308 705, всего скончались от болезни 2 972, выздоровели 85 392 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000009
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Рекомендуем
Власти Кубани ввели запрет на бронирование и заселение в гостиницы и санатории
Роспотребнадзор рекомендовал санаториям селить отдыхающих по отдельности
Блюда на шведском столе
На египетских курортах запретили "шведские столы"
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Строительство трубопровода Северный поток - 2
В Nord Stream 2 AG пояснили решение суда по иску против газовой директивы
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018. 8 июля 2018
Свердловский губернатор пригрозил лишить лицензии "Красное & Белое"
Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток
Германия освободила "Северный поток" от газовой директивы ЕС
Природа на Фиджи
Застрявший на Фиджи россиянин рассказал о "жизни в раю"
Хантер Байден
Комитет сената США поддержал вызов свидетеля по делу Байдена-младшего
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин назначил нового заместителя руководителя Роскомнадзора
Врачи надевают костюмы в зеленой зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
В Сеченовском университете рассказали о шести исследованиях по COVID-19
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube
Врачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
Машина скорой помощи
В Подмосковье рассказали о ходе выплат медикам
Врач в госпитале Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врачи из федеральных центров прибыли в Дагестан для борьбы с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Украинские силовики сообщили о 18 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44СК проверит обращение алтайских медиков о неполных выплатах по COVID-19
07:43В Индии выявили более 5600 случаев COVID-19 за сутки
07:41В Кузбассе еще у 12 жителей выявили коронавирус
07:34Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
Лента новостейМолния