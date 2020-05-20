В Nord Stream 2 AG пояснили решение суда по иску против газовой директивы

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Суд ЕC не рассматривал иск компании-оператора "Северного потока 2" по существу, решение касается процессуальных вопросов и может быть обжаловано в течение двух месяцев, заявили журналистам в Nord Stream 2 AG.
"Важно отметить, что решение касается только процессуальных вопросов о допустимости рассмотрения иска в суде. Суд не отклонил наш иск по существу, в частности, довод о том, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией проекта "Северный поток 2". Поэтому мы настаиваем на наших требованиях. Сейчас мы анализируем решение. Nord Stream 2 может подать апелляцию в течение двух месяцев", - сообщили в Nord Stream 2 AG.
Суд общей юрисдикции Европейского союза в среду отклонил иск Nord Stream 2 AG против некоторых положений европейского законодательства относительно газопроводов из третьих стран.
Обновленная Газовая директива подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС. Новые правила предполагают, в частности, что новые и действующие газопроводы, идущие из третьих стран в ЕС, в территориальных морях государств союза должны соответствовать таким правилам, как, к примеру, разделение деятельности, связанной с добычей и транспортировкой газа ("анбандлинг"), доступ третьих сторон к прокачке газа по трубе.