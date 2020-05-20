В Nord Stream 2 AG пояснили решение суда по иску против газовой директивы

Обновленная Газовая директива подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС. Новые правила предполагают, в частности, что новые и действующие газопроводы, идущие из третьих стран в ЕС, в территориальных морях государств союза должны соответствовать таким правилам, как, к примеру, разделение деятельности, связанной с добычей и транспортировкой газа ("анбандлинг"), доступ третьих сторон к прокачке газа по трубе.