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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T19:31
https://ria.ru/20200520/1571751647.html
В Турции выявили 972 новых случая COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569180087_0:197:3072:1925_1036x0_80_0_0_2fe966457c9d0cad261ba3e45f5d5d5c.jpg
РИА Новости

В Турции выявили 972 новых случая COVID-19

19:25 20.05.2020 (обновлено: 19:31 20.05.2020)
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© РИА Новости / Сертач КаярМужчина в защитной маске в городе Диярбакыр
Мужчина в защитной маске в городе Диярбакыр
© РИА Новости / Сертач Каяр
АНКАРА, 20 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 972, умерли 23 человека, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Это наименьшие суточные показатели новых случаев коронавируса в Турции с 25 марта.
"Сегодня выявлены 972 новых случая, всего заразившихся – 152 587. Мы потеряли сегодня 23 пациента, всего умерших - 4222. Вылечились сегодня 1092 пациента, всего – 113 987", - написал Коджа в Twitter.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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