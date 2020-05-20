В Турции выявили 972 новых случая COVID-19

АНКАРА, 20 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 972, умерли 23 человека, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Это наименьшие суточные показатели новых случаев коронавируса в Турции с 25 марта.
"Сегодня выявлены 972 новых случая, всего заразившихся – 152 587. Мы потеряли сегодня 23 пациента, всего умерших - 4222. Вылечились сегодня 1092 пациента, всего – 113 987", - написал Коджа в Twitter.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.