В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 363

ЛОНДОН, 20 мая – РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 363, до 35 704 человек, количество выявленных заболевших выросло на 2472, до 248 293, сообщил на брифинге в среду министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Оливер Доуден.
Днем ранее число скончавшихся за сутки в Великобритании составило 545 человек, новых случаев заболевания – 2412.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.