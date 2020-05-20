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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T19:21
https://ria.ru/20200520/1571751557.html
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 363
https://cdn24.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1036x0_80_0_0_4792c1c31989bc4ca21df495dd7a208a.jpg
РИА Новости

В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 363

19:21 20.05.2020
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© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 20 мая – РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 363, до 35 704 человек, количество выявленных заболевших выросло на 2472, до 248 293, сообщил на брифинге в среду министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Оливер Доуден.
Днем ранее число скончавшихся за сутки в Великобритании составило 545 человек, новых случаев заболевания – 2412.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВеликобританияВ мире
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