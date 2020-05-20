Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T19:17
https://ria.ru/20200520/1571751351.html
В Подмосковье рассказали о ходе выплат медикам
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Подмосковье рассказали о ходе выплат медикам

19:17 20.05.2020
152
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Медицинским работникам, а также персоналу, задействованному в оказании помощи пациентам с COVID-19, выплатили 2,3 миллиарда рублей в Подмосковье, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
"Общая сумма выплат (медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом – ред.) по всем трем доплатам составила 2,311 миллиарда рублей", – сказала Стригункова в эфире телеканала "360".
На сегодняшний день более 16,6 тысячи работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Подмосковья – врачи, средний и младший медицинский персонал, сотрудники скорой помощи, которые помогали пациентам с COVID-19, получили президентские выплаты на сумму 910 миллионов рублей, рассказала Стригункова.
Федеральные выплаты получили 15 625 сотрудников медучреждений на общую сумму 285,7 миллиона рублей, уточнила министр.
Врач и пациенты
Вчера, 11:54Алтайский край
В Алтайском крае более 1,2 тысячи медиков получили выплаты за COVID-19
Региональную выплату, которая начисляется работникам медицинских организаций, обеспечивающих оказание медпомощи гражданам с COVID-19 и лицам из групп риска заражения, на данный момент получили свыше 28,6 тысячи медсотрудников на общую сумму 1,115 миллиарда рублей, отметила Стригункова.
"Начисление выплат в условиях амбулаторно-поликлинической скорой помощи осуществляется за каждую смену, в течение которой была оказана медицинская помощь пациенту либо с подверженным диагнозом Covid-19, либо с пневмонией по следующей формуле: размер максимальной месячной выплаты на одну ставку делится на плановое количество смен в месяц на ставку и умножается на фактически отработанные количества смен в течение месяца", – пояснила министр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 13:48Распространение нового коронавируса
СК в Югре проверит данные об обращениях медиков из-за апрельских выплат
112000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Центр телемедицины для пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19
Власти Москвы опровергли данные о плохой работе телемедицинского центра
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Число больных COVID-19 работников "АвтоВАЗа" выросло до 14
Сотрудники Росгвардии готовятся к патрулированию улиц в Москве
Росгвардия закупит тесты на антитела к коронавирусу для сотрудников
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
В Петербурге проверяют объявление о передаче ребенка любым желающим
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
В Петербурге рассказали о ходе выплат медикам
Вид на Дом Правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве
Кабмин обсудит исполнение федерального бюджета за 2019 год
Здание санатория Сочи перед началом летнего туристического сезона
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе санаториев
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
Белый дом подтвердил намерение Трампа провести очный саммит G7
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассчитывает провести саммит G7 "очень скоро"
Гречневая крупа
Росстат заявил о замедлении роста цен на гречку и рис
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018. 8 июля 2018
Свердловский губернатор пригрозил лишить лицензии "Красное & Белое"
Лондон
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 363
Блюда на шведском столе
На египетских курортах запретили "шведские столы"
Купюры разного номинала и банковские карты
Эксперт: средняя российская семья может прожить на сбережения 63 дня
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
В Сеченовском университете рассказали о шести исследованиях по COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Украинские силовики сообщили о 18 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44СК проверит обращение алтайских медиков о неполных выплатах по COVID-19
07:43В Индии выявили более 5600 случаев COVID-19 за сутки
07:41В Кузбассе еще у 12 жителей выявили коронавирус
07:34Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
Лента новостейМолния