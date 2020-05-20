В Подмосковье рассказали о ходе выплат медикам

На сегодняшний день более 16,6 тысячи работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Подмосковья – врачи, средний и младший медицинский персонал, сотрудники скорой помощи, которые помогали пациентам с COVID-19, получили президентские выплаты на сумму 910 миллионов рублей, рассказала Стригункова.

Региональную выплату, которая начисляется работникам медицинских организаций, обеспечивающих оказание медпомощи гражданам с COVID-19 и лицам из групп риска заражения, на данный момент получили свыше 28,6 тысячи медсотрудников на общую сумму 1,115 миллиарда рублей, отметила Стригункова.

"Начисление выплат в условиях амбулаторно-поликлинической скорой помощи осуществляется за каждую смену, в течение которой была оказана медицинская помощь пациенту либо с подверженным диагнозом Covid-19, либо с пневмонией по следующей формуле: размер максимальной месячной выплаты на одну ставку делится на плановое количество смен в месяц на ставку и умножается на фактически отработанные количества смен в течение месяца", – пояснила министр.