В Подмосковье рассказали о ходе выплат медикам

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Медицинским работникам, а также персоналу, задействованному в оказании помощи пациентам с COVID-19, выплатили 2,3 миллиарда рублей в Подмосковье, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
"Общая сумма выплат (медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом – ред.) по всем трем доплатам составила 2,311 миллиарда рублей", – сказала Стригункова в эфире телеканала "360".
На сегодняшний день более 16,6 тысячи работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Подмосковья – врачи, средний и младший медицинский персонал, сотрудники скорой помощи, которые помогали пациентам с COVID-19, получили президентские выплаты на сумму 910 миллионов рублей, рассказала Стригункова.
Федеральные выплаты получили 15 625 сотрудников медучреждений на общую сумму 285,7 миллиона рублей, уточнила министр.
Региональную выплату, которая начисляется работникам медицинских организаций, обеспечивающих оказание медпомощи гражданам с COVID-19 и лицам из групп риска заражения, на данный момент получили свыше 28,6 тысячи медсотрудников на общую сумму 1,115 миллиарда рублей, отметила Стригункова.
"Начисление выплат в условиях амбулаторно-поликлинической скорой помощи осуществляется за каждую смену, в течение которой была оказана медицинская помощь пациенту либо с подверженным диагнозом Covid-19, либо с пневмонией по следующей формуле: размер максимальной месячной выплаты на одну ставку делится на плановое количество смен в месяц на ставку и умножается на фактически отработанные количества смен в течение месяца", – пояснила министр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.