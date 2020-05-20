Свердловский губернатор пригрозил лишить лицензии "Красное & Белое"

Ранее глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских заявил, что многочисленные нарушения нашли в магазинах и на складе сети "Красное & Белое", где у сотрудников логистической компании, которая развозит продукты по торговым точкам, ранее были выявлены минимум 136 случаев COVID-19. Глава региона, который планировал перейти к первому этапу снятия ограничений, продлил режим повышенной готовности из-за вспышки заболевания в сети.

"На сегодняшнем совещании руководитель бизнеса заверил меня, что "Красное & Белое" готово идти на контакт и сделать все возможное для противодействия дальнейшему распространению вируса. Надеюсь, что так и будет. В противном случае Свердловская область переживет без этой сети - если руководство не устранит нарушения, у сети может быть отобрана лицензия. Недопустимо, чтобы одно предприятие ставило под угрозу здоровье и жизни большого количества людей", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Он добавил, что на складе, где работают более 800 человек, было всего два термометра, из-за чего организовать регулярное измерение температуры было невозможно. Некоторые сотрудники "Красного & Белого" не были оформлены официально, а после объявления о вспышке 200 человек не смогли найти по месту регистрации. Также, добавил губернатор, из семи юрлиц собственника только одно вышло на контакт с органами власти.

"Можно бесконечно выпускать новые указы и распоряжения, советоваться с санитарными врачами, выверять каждый шаг в борьбе с пандемией, но если для людей, которые управляют предприятиями, которые работают на этих предприятиях, это будет как об стенку горох, к нормальной жизни мы вернемся еще не скоро", - подчеркнул Куйвашев.

По последним данным, в Свердловской области зафиксированы 3134 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 135 – за последние сутки. В общей сложности выздоровели 890 человек, восемь скончались.