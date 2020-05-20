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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T19:17
https://ria.ru/20200520/1571751290.html
Свердловский губернатор пригрозил лишить лицензии "Красное & Белое"
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РИА Новости

Свердловский губернатор пригрозил лишить лицензии "Красное & Белое"

19:17 20.05.2020
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© РИА Новости / Владислав Белогруд / Перейти в фотобанкГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на Международной промышленной выставке "Иннопром" - 2018". 8 июля 2018
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на Международной промышленной выставке Иннопром - 2018. 8 июля 2018
© РИА Новости / Владислав Белогруд
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Сеть "Красное & Белое", среди сотрудников которой выявили вспышку коронавируса, готова сделать все возможное для противодействия распространению инфекции, но может лишиться лицензии, если не устранит выявленные в магазинах и на складе нарушения, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Ранее глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских заявил, что многочисленные нарушения нашли в магазинах и на складе сети "Красное & Белое", где у сотрудников логистической компании, которая развозит продукты по торговым точкам, ранее были выявлены минимум 136 случаев COVID-19. Глава региона, который планировал перейти к первому этапу снятия ограничений, продлил режим повышенной готовности из-за вспышки заболевания в сети.
"На сегодняшнем совещании руководитель бизнеса заверил меня, что "Красное & Белое" готово идти на контакт и сделать все возможное для противодействия дальнейшему распространению вируса. Надеюсь, что так и будет. В противном случае Свердловская область переживет без этой сети - если руководство не устранит нарушения, у сети может быть отобрана лицензия. Недопустимо, чтобы одно предприятие ставило под угрозу здоровье и жизни большого количества людей", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
Он добавил, что на складе, где работают более 800 человек, было всего два термометра, из-за чего организовать регулярное измерение температуры было невозможно. Некоторые сотрудники "Красного & Белого" не были оформлены официально, а после объявления о вспышке 200 человек не смогли найти по месту регистрации. Также, добавил губернатор, из семи юрлиц собственника только одно вышло на контакт с органами власти.
Магазин сети Красное и Белое в Москве
Вчера, 18:24Распространение нового коронавируса
В екатеринбургских магазинах "Красное & белое" выявили нарушения
"Можно бесконечно выпускать новые указы и распоряжения, советоваться с санитарными врачами, выверять каждый шаг в борьбе с пандемией, но если для людей, которые управляют предприятиями, которые работают на этих предприятиях, это будет как об стенку горох, к нормальной жизни мы вернемся еще не скоро", - подчеркнул Куйвашев.
По последним данным, в Свердловской области зафиксированы 3134 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 135 – за последние сутки. В общей сложности выздоровели 890 человек, восемь скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Красное & БелоеДмитрий КозловскийКоронавирусыЕвгений КуйвашевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Свердловская областьОбщество
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