В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 112

"Число смертей все еще болезненно высоко, оно составляет 112", - сказал Куомо в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter.

Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, 82 человека с диагнозом коронавирус скончались в госпиталях, еще 30 - в домах престарелых.

Губернатор также отметил, что общее число госпитализированных в целом и за день снижается, как и число людей, подключаемых к аппаратам искусственной вентиляции легких. В худшие дни в больницы поступали более 3 тысяч человек в день.