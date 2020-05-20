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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T19:15
https://ria.ru/20200520/1571751188.html
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 112
https://cdn24.img.ria.ru/images/155331/89/1553318974_0:268:3068:1995_1036x0_80_0_0_ad5452c9a83ec985e7e1bda5c69f5d2a.jpg
РИА Новости

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 112

19:15 20.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Нью-Йорк. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за прошедшие сутки составило 112, за день до этого умерли 105 человек, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
"Число смертей все еще болезненно высоко, оно составляет 112", - сказал Куомо в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter.
Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, 82 человека с диагнозом коронавирус скончались в госпиталях, еще 30 - в домах престарелых.
Губернатор также отметил, что общее число госпитализированных в целом и за день снижается, как и число людей, подключаемых к аппаратам искусственной вентиляции легких. В худшие дни в больницы поступали более 3 тысяч человек в день.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗНью-Йорк (штат)В мире
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