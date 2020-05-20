В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 112

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за прошедшие сутки составило 112, за день до этого умерли 105 человек, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
"Число смертей все еще болезненно высоко, оно составляет 112", - сказал Куомо в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter.
Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, 82 человека с диагнозом коронавирус скончались в госпиталях, еще 30 - в домах престарелых.
Губернатор также отметил, что общее число госпитализированных в целом и за день снижается, как и число людей, подключаемых к аппаратам искусственной вентиляции легких. В худшие дни в больницы поступали более 3 тысяч человек в день.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.