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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-20T19:15
https://ria.ru/20200520/1571751159.html
В Европе цена российской нефти Urals выросла до 34 долларов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365307_0:404:2922:2048_1036x0_80_0_0_9da88e02c508ab060724233805bb67e6.jpg
РИА Новости

В Европе цена российской нефти Urals выросла до 34 долларов

19:15 20.05.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Цена нефти Urals в Европе продолжает расти: за месяц стоимость российской марки поднялась на почти 16 долларов на северо-западе и на чуть более 17 долларов на юге - до 33,47 и 34,27 доллара за баррель соответственно, сообщает международное ценовое агентство Argus.
"Цена на партии Urals в Северо-Западной Европе 19 мая выросла на 2,75 доллара за баррель к уровню 20 апреля до премии в 1 доллар за баррель ... относительно Североморского датированного (Brent - ред.). ... В абсолютном выражении Urals подорожал на 15,96 доллара за баррель вслед за эталоном, до 33,47 доллара за баррель", - сообщает агентство.
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Отмечается, что российская марка традиционно торгуется с дисконтом к Brent, однако с конца апреля Urals продается дороже североморского эталона впервые с ноября 2019 года. А 7 мая премия Urals к Brent на северо-западном рынке Европы достигла рекордных 1,55 доллара за баррель, что является рекордом за всю историю мониторинга цен Argus c сентября 1994 года.
"Партии Urals объемом по 80 тысяч в Средиземноморье за месяц подорожали на 3,8 доллара за баррель относительно Североморского датированного, до премии 1,8 доллара за баррель. ... Это стало максимальным уровнем с ноября 2019 года. В абсолютном исчислении сорт подорожал за этот период на 17,01 доллара за баррель вслед за эталоном, до 34,27 доллара за баррель", - также отмечается в материале.
Агентство поясняет, что цены на Urals на рынке Европы растут на фоне заметного снижения отгрузок. Ожидается, что экспорт марки из морских портов в мае снизится на 773 тысячи баррелей в сутки (3,04 миллиона тонн) относительно апреля, до 1,32 миллиона баррелей в сутки (5,68 миллиона тонн).
"Все майские партии Urals уже проданы, и участники рынка ожидают начала торгов июньскими объемами на текущей неделе. Предложение нефти в следующем месяце вновь ожидается на пониженном уровне", - заключается в материале.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьUralsЕвропаЭкономика
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