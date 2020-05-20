Немецкий политолог оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"

"Организации сейчас находятся под давлением тех или иных лоббистских групп. Это то, что мы видим сегодня в Европе, причем в последнее время эти конфликты обострились. Тот факт, что вокруг отдельного проекта развернулась такая борьба, связан и с тем, что настало время принимать решение. Могу предположить, что борьба продолжится и будет еще более ожесточенной", - считает Рар.