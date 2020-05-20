Немецкий политолог оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"

БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Вокруг "Северного потока 2" развернута настоящая борьба при участии немецкого бизнеса, европейских сторонников возобновляемой энергетики и США, лоббирующих свои интересы по продаже сжиженного газа (LPG) в Европу, эта борьба будет все более ожесточенной, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.
Германское Федеральное сетевое агентство (BNA) приняло решение вывести газопровод "Северный поток" из-под действия норм Газовой директивы ЕС на территории страны сроком на 20 лет, сообщила в среду компания-оператор Nord Stream AG. BNA в прошлую пятницу заявило, что отклонило заявку оператора "Северного потока 2", Nord Stream 2 AG, об освобождении трубопровода от требований обновленной Газовой директивы ЕС. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании.
В среду же суд общей юрисдикции Европейского союза отклонил иск Nord Stream 2 AG против некоторых положений европейского законодательства относительно газопроводов из третьих стран.
"Организации сейчас находятся под давлением тех или иных лоббистских групп. Это то, что мы видим сегодня в Европе, причем в последнее время эти конфликты обострились. Тот факт, что вокруг отдельного проекта развернулась такая борьба, связан и с тем, что настало время принимать решение. Могу предположить, что борьба продолжится и будет еще более ожесточенной", - считает Рар.
По словам политолога, "германская экономика очень значительна в Европе, и ее представители говорят о том, что без дополнительных энергоресурсов они не могут обеспечить рост экономики", учитывая тот факт, что Германия намерена в ближайшие годы выйти из атомной энергетики, а до 2050 года - отказаться от угля. Однако "есть другие государства, которые заявляют, что Европе не нужны ни газ, ни нефть, ни уголь, нужна "чистая энергия", и "они ведут борьбу за это", считает Рар. Помимо этого, США "посредством организаций и СМИ, всех возможных инструментов" делают попытку "сделать себе здесь рекламу своих проектов LPG".
"Поэтому все это пока не завершено, нужно представлять себе, что речь идет о многих конфликтах", - добавил Рар.