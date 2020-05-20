Президент Сальвадора продлил карантин до шестого июня

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент Президент Сальвадора Найиб Букеле выпустил новый указ о продлении связанного с пандемией COVID-19 карантина, углубляя конфликт с законодательной и судебной властями страны, которые обвиняют главу государства в узурпации полномочий.

Во вторник, 19 мая, Верховный суд Сальвадора признал неконституционным и остановил действие декрета президента Найиба Букеле от 16 мая, который продлевал на 30 дней действие режима ЧС, предоставляя исполнительной власти полномочия законодательной.

"Правительство Сальвадора издало исполнительный указ 26, который устанавливает новый обязательный режим карантина со среды, 20 мая до 6 июня", - говорится в заявлении, обнародованном в правительственном Twitter. Представитель офиса президента объяснил эти меры динамикой случаев коронавирусной инфекции, которая все еще не снижается.

Согласно указу, граждане могут выходить из дома лишь для покупок еды с ограничениями по номеру их удостоверений личности, в стране приостановлена работа общественного транспорта, нарушители режима доставляются в изоляторы временного содержания.

Согласно местному законодательству, решение о введении или продлении действия режима ЧС принимается законодательным собранием. Большинство депутатов 14 мая проголосовали против продления данной меры.

Местный портал Salvador сообщает, что Букеле пригрозил остановить финансирование парламента и Верховного суда, отправив освободившиеся средства на борьбу с коронавирусом.

По последним данным, в Сальвадоре выявлено 1571 подтвержденный случай коронавируса, скончался 31 человек.