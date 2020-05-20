Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T19:08
https://ria.ru/20200520/1571750867.html
Президент Сальвадора продлил карантин до шестого июня
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564525789_0:124:3024:1825_1036x0_80_0_0_e490716c5529887f79e903c208a564be.jpg
РИА Новости

Президент Сальвадора продлил карантин до шестого июня

19:08 20.05.2020
88
© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Сальвадора Найиб Букеле
Президент Сальвадора Найиб Букеле
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Сальвадора Найиб Букеле. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент Сальвадора Найиб Букеле выпустил новый указ о продлении связанного с пандемией COVID-19 карантина, углубляя конфликт с законодательной и судебной властями страны, которые обвиняют главу государства в узурпации полномочий.
Во вторник, 19 мая, Верховный суд Сальвадора признал неконституционным и остановил действие декрета президента Найиба Букеле от 16 мая, который продлевал на 30 дней действие режима ЧС, предоставляя исполнительной власти полномочия законодательной.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"Правительство Сальвадора издало исполнительный указ 26, который устанавливает новый обязательный режим карантина со среды, 20 мая до 6 июня", - говорится в заявлении, обнародованном в правительственном Twitter. Представитель офиса президента объяснил эти меры динамикой случаев коронавирусной инфекции, которая все еще не снижается.
Согласно указу, граждане могут выходить из дома лишь для покупок еды с ограничениями по номеру их удостоверений личности, в стране приостановлена работа общественного транспорта, нарушители режима доставляются в изоляторы временного содержания.
Согласно местному законодательству, решение о введении или продлении действия режима ЧС принимается законодательным собранием. Большинство депутатов 14 мая проголосовали против продления данной меры.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Местный портал Salvador сообщает, что Букеле пригрозил остановить финансирование парламента и Верховного суда, отправив освободившиеся средства на борьбу с коронавирусом.
По последним данным, в Сальвадоре выявлено 1571 подтвержденный случай коронавируса, скончался 31 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Найиб БукелеКоронавирусыСальвадорВ мире
Рекомендуем
Ильяс Умаханов
Россия и Иран будут координировать усилия по борьбе с коронавирусом
Нью-Йорк
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 112
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео обвинил Китай в угрозах Австралии из-за коронавируса
Сотрудник Роспотребназора Республики Татарстан встречает пассажиров самолета авиакомпании Уральские авиалинии, прилетевших из турецкого города Анталия
Из Ташкента вылетел самолет со 148 россиянами
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова оценила ситуацию с безработицей в России
Строительство газопровода Северный поток-2
Немецкий политолог оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
В Греции десять человек за сутки заболели COVID-19
Плакат на двери станции метро Чистые пруды в Москве во время режима самоизоляции жителей
В Москве 95% граждан соблюдают масочный режим в метро, 93% - в магазинах
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил последствия снижения спроса в экономике для АПК
Госсекретарь США Майк Помпео
США заподозрили главу ВОЗ в "тесных связях" с Китаем
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя предостерег Израиль от подрыва ближневосточного урегулирования
Плакат с символикой Красноярского экономического форума 2019 на автобусной остановке на одной из улиц в городе Красноярске
В Красноярском крае снимут ограничения на работу парикмахерских
Машина скорой помощи
В Подмосковье рассказали о ходе выплат медикам
Больное сердце
В Минздраве отметили снижение смертности от инфарктов в России
Палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
Голикова рассказала о ситуации с койками для больных COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Украинские силовики сообщили о 18 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44СК проверит обращение алтайских медиков о неполных выплатах по COVID-19
07:43В Индии выявили более 5600 случаев COVID-19 за сутки
07:41В Кузбассе еще у 12 жителей выявили коронавирус
07:34Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
Лента новостейМолния