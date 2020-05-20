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2020-05-20T19:08
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Небензя предостерег Израиль от подрыва ближневосточного урегулирования
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РИА Новости

Небензя предостерег Израиль от подрыва ближневосточного урегулирования

19:08 20.05.2020
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© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
Перейти в фотобанк
ООН, 20 мая - РИА Новости. Планы Израиля по аннексии палестинских территорий могут подорвать ближневосточное урегулирование, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Планы по аннексии палестинских территорий угрожают подрывом этого процесса (ближневосточного урегулирования - ред.)", - сказал Небензя.
Во вторник глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.
"Это говорит о том, что мы не можем тратить времени. Мы не видим альтернативы мирному сосуществованию двух государств - Палестины и Израиля. В это связи мы вновь повторяем свой призыв избегать любых односторонних действий, которые могут подорвать перспективы урегулирования", - заявил российский постпред.
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Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
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Василий НебензяСовет Безопасности ООНМахмуд АббасООНПалестинаСШАИзраильВ мире
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