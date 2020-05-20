Небензя предостерег Израиль от подрыва ближневосточного урегулирования

"Это говорит о том, что мы не можем тратить времени. Мы не видим альтернативы мирному сосуществованию двух государств - Палестины и Израиля. В это связи мы вновь повторяем свой призыв избегать любых односторонних действий, которые могут подорвать перспективы урегулирования", - заявил российский постпред.