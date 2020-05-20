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"Цифровой прорыв" запускает совместную онлайн-программу с РИФ.онлайн
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РИА Новости

"Цифровой прорыв" запускает совместную онлайн-программу с РИФ.онлайн

19:06 20.05.2020
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаДевушка работает за компьютером
Девушка работает за компьютером
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Всероссийский конкурс "Цифровой прорыв" – один из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" запускает вместе с РИФ.онлайн спецпрограмму для участников конкурса и IT-сообщества, сообщила пресс-служба АНО "РСВ".
"Сегодня мы даем старт образовательной программе конкурса "Цифровой прорыв на РИФ.Онлайн". С 20 мая до 10 сентября 2020 года запланировано множество образовательных мероприятий, участие в которых примут не только специалисты из России, но и из других стран. Лучшие представители IT-сферы соберутся на одной площадке и обсудят все самые актуальные темы: AI, Big Data, трудоустройство после хакатона и много другое. Для участников конкурса подготовлен отдельный образовательный блок, который поможет погрузиться в проблематику кейсов заданий на онлайн-хакатонах. Программа "Цифровой прорыв на РИФ.Онлайн" даст возможность талантливым IT-специалистам из всех регионов страны подготовиться к онлайн и офлайн соревнованиям конкурса", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
К участию в спецпрограмме приглашены партнеры конкурса, представители государства, бизнеса, HR-специалисты, операторы хакатонов и участники хакатонов – как российских, так и зарубежных.
"РАЭК запустила в 2020 году платформу РИФ.онлайн, и в этом же году стала оператором конкурса "Цифровой прорыв". Симбиоз этих двух площадок – логичный шаг, который должен привести к их взаимному усилению. Участники конкурса "Цифровой прорыв" получат доступ ко всему образовательному контенту РИФ.онлайн (за май-сентябрь). Плюс симбиоз площадок поможет участникам лучше подготовиться к конкурсным мероприятиям. Мы запланировали на РИФ.онлайн целый ряд практических воркшопов и мастер-классов, десятки дискуссионных панелей, онлайн-встреч, тренингов и лекций. Спектр тем: от рекрутинга и удержания кадров – до внедрения цифровых решений в различные отрасли экономики, социальную сферу, госуправление. От импортозамещения – до поиска точек роста для интернет-бизнеса и IT-специалистов в эпоху "пост-COVID". Мы в РАЭК видим многие вызовы, "лакуны" и "пробелы" отечественной IT-экосистемы, с которыми участникам конкурса "Цифровой прорыв", я уверен, будет интересно поработать", – приводится в сообщении комментарий директора РАЭК, руководителя проектного офиса конкурса "Цифровой прорыв" Сергея Плуготаренко.
Полное расписание мероприятий программы будет доступно на сайте риф.онлайн.
Девушка работает за компьютером
15 мая, 09:00
Российские ученые примут участие в апробации научного цифрового портала
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