Адвокат Порошенко назвал публикацию разговоров с Байденом преступлением

КИЕВ, 20 мая – РИА Новости. Защита экс-президента Защита экс-президента Украины Петра Порошенко обратилась с заявлением в правоохранительные органы о заведомо неправдивом сообщении о преступлении, совершенном при передаче "пленок Порошенко" в офис генпрокурора, заявил в среду адвокат Игорь Головань.

Ранее внефракционный депутат Рады Андрей Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Один из разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, обсуждались вопросы наличия коалиции в парламенте. Деркач заявил, что все многочасовые записи, полученные от журналистов, были переданы в офис генпрокурора вместе с заявлением о преступлениях для возбуждения уголовного дела. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на записи разговоров якобы Порошенко и Байдена должна реагировать прокуратура, по его мнению, это дело могут квалифицировать как госизмену.

"Вместе с тем, что мы обратились с заявлением о заведомо неправдивом сообщении о преступлении, мы также будем настаивать на том, что действительно по факту вчерашней пресс-конференции (Деркача – ред.) и сегодняшних действий, когда на пресс-конференции президента его высказывания можно трактовать как попытки создать мнение, что эти обнародованные выдумки были достоверными… эти действия в комплексе значительно больше похожи на государственную измену", - сказал Головань. Трансляцию вели украинские телеканалы.

При этом адвокат считает, что по факту обнародования аудиозаписей должны быть возбуждены дела по статьям "нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой кореспонденции", "нарушение гостайны", а также "незаконное использование технических средств получения информации". Головань считает, что такие дела не заводят, так как офис президента может быть источником аудиозаписей.

В свою очередь второй адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что у защиты есть информация о том, что офис генпрокурора возбудил дело после получения аудиозаписей ночью, "после разговора генерального прокурора Венедиктовой с Зеленским".

При этом адвокат считает, что заявление Зеленского, сделанное в ходе итоговой пресс-конференции о том, что в действиях Порошенко может быть госизмена, говорит о том, что глава государства публично обозначил свою позицию по данному вопросу, "как человека, который заинтересован в этих производствах (делах против Порошенко – ред.)". По мнению защиты, президент таким образом оказывает влияние на следствие.

"Там (на записях – ред.), разумеется, нет никакого состава госизмены… Важно понимать, что все те же самые переговоры такого же содержания происходят в течение всех последних лет и период последнего года, когда президент Зеленский возглавляет Украину не является исключений", - сказал Новиков на пресс-конференции.

Новиков добавил, что защита Порошенко попытается выяснить источник аудиозаписей и не исключил, что они могли быть сделаны и с американской стороны. "Заявление Зеленского и поведение офиса президента и генпрокурора говорят в пользу той версии, что запись могла вестись с украинской стороны, что представляет собой колоссальную проблему. Это может вести к подрыву возможности вести доверительные разговоры не только с политиками и госдеятелями США , а с любыми иностранными партнерами", - отметил адвокат.