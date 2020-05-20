Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-20T19:01
https://ria.ru/20200520/1571750410.html
Адвокат Порошенко назвал публикацию разговоров с Байденом преступлением
https://cdn22.img.ria.ru/images/156383/89/1563838909_0:0:2822:1588_1036x0_80_0_0_561d506005484232f3afb2b0875483d6.jpg
РИА Новости

Адвокат Порошенко назвал публикацию разговоров с Байденом преступлением

19:01 20.05.2020
4682
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 20 мая – РИА Новости. Защита экс-президента Украины Петра Порошенко обратилась с заявлением в правоохранительные органы о заведомо неправдивом сообщении о преступлении, совершенном при передаче "пленок Порошенко" в офис генпрокурора, заявил в среду адвокат Игорь Головань.
Ранее внефракционный депутат Рады Андрей Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Один из разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, обсуждались вопросы наличия коалиции в парламенте. Деркач заявил, что все многочасовые записи, полученные от журналистов, были переданы в офис генпрокурора вместе с заявлением о преступлениях для возбуждения уголовного дела. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на записи разговоров якобы Порошенко и Байдена должна реагировать прокуратура, по его мнению, это дело могут квалифицировать как госизмену.
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Вчера, 17:40
Порошенко назвал записи своих разговоров с Байденом сфабрикованными
"Вместе с тем, что мы обратились с заявлением о заведомо неправдивом сообщении о преступлении, мы также будем настаивать на том, что действительно по факту вчерашней пресс-конференции (Деркача – ред.) и сегодняшних действий, когда на пресс-конференции президента его высказывания можно трактовать как попытки создать мнение, что эти обнародованные выдумки были достоверными… эти действия в комплексе значительно больше похожи на государственную измену", - сказал Головань. Трансляцию вели украинские телеканалы.
При этом адвокат считает, что по факту обнародования аудиозаписей должны быть возбуждены дела по статьям "нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой кореспонденции", "нарушение гостайны", а также "незаконное использование технических средств получения информации". Головань считает, что такие дела не заводят, так как офис президента может быть источником аудиозаписей.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Вчера, 12:13
Зеленский прокомментировал запись разговора Порошенко и Байдена
В свою очередь второй адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что у защиты есть информация о том, что офис генпрокурора возбудил дело после получения аудиозаписей ночью, "после разговора генерального прокурора Венедиктовой с Зеленским".
При этом адвокат считает, что заявление Зеленского, сделанное в ходе итоговой пресс-конференции о том, что в действиях Порошенко может быть госизмена, говорит о том, что глава государства публично обозначил свою позицию по данному вопросу, "как человека, который заинтересован в этих производствах (делах против Порошенко – ред.)". По мнению защиты, президент таким образом оказывает влияние на следствие.
"Там (на записях – ред.), разумеется, нет никакого состава госизмены… Важно понимать, что все те же самые переговоры такого же содержания происходят в течение всех последних лет и период последнего года, когда президент Зеленский возглавляет Украину не является исключений", - сказал Новиков на пресс-конференции.
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Вчера, 06:52
В партии Порошенко прокомментировали публикацию компромата на него
Новиков добавил, что защита Порошенко попытается выяснить источник аудиозаписей и не исключил, что они могли быть сделаны и с американской стороны. "Заявление Зеленского и поведение офиса президента и генпрокурора говорят в пользу той версии, что запись могла вестись с украинской стороны, что представляет собой колоссальную проблему. Это может вести к подрыву возможности вести доверительные разговоры не только с политиками и госдеятелями США, а с любыми иностранными партнерами", - отметил адвокат.
Экс-генпрокурор Украины Шокин ранее написал заявление правоохранительным органам о вмешательстве в его работу Байдена. Агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в Госбюро расследований передало, что из-за возможного вмешательства гражданина США в работу Шокина на Украине возбудили дело. Верховная рада Украины согласилась отправить в отставку Шокина в 2016 году. Экс-генпрокурор пытался обжаловать свое увольнение в апелляционных инстанциях, однако безрезультатно. Новую жалобу в Кассационный административный суд Верховного суда Украины он подал в сентябре 2019 года.
Бывший президент Украины Петр Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований Украины
Вчера, 01:55
СМИ: против Порошенко возбудили дело о госизмене
61200006
Обсудить 13
Петр ПорошенкоВладимир ЗеленскийДжо БайденСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Подслушивают, подсматривают, а потом клевещут на демократов. Байден имел полное право решать кого на Украине ставить прокурором и премьером. Деньгами то для Украины он распоряжается.
20 мая, 19:37
Алексей Я
2271003
Ха-ха-ха!Пару часов назад я ровно этот нехитрый и избитый маневр и предсказал: записи добыты незаконно, вот это и ест преступление, которое надо расследовать, а не рассматривать сами записи по существу. Знаете, в Германии юридически нельзя пользоваться видеорегистраторами на машинах, если они снимают чью-то частную жизнь без разрешения. Теперь, представим себе,что в объектив случайно попало тяжкое преступление, ну, допустим, убийство. И прекрасно видно, кто и как его совершил. Так вот, адвокаты спокойно добьются, чтобы суд не принимал эти записи во внимание, а искал улики законными путями. Не найдет, тогда и суда нет. Свободен, можешь продолжать.
20 мая, 19:08
Von Stirliz
1102004
Рекомендуем
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский рассказал об отказе России обсуждать вопрос Крыма
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток
Германия освободила "Северный поток" от газовой директивы ЕС
Строительство газопровода Северный поток-2
Немецкий политолог оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube
Яблоко и сантиметр в холодильнике
Сбросивший 25 килограммов за полгода мужчина раскрыл секрет похудения
Строительство трубопровода Северный поток - 2
В Nord Stream 2 AG пояснили решение суда по иску против газовой директивы
Вокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин
Группа Little big сообщила о новом достижении
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Источник прокомментировал заявление Зеленского о переговорах с Путиным
В палате пациента
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский
Мединский ответил на слова немецких журналистов о "советских оккупантах"
Медики
Пик эпидемии коронавируса в России пройден, заявил вирусолог
Врач проходит в желтую зону УКБ №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Украинские силовики сообщили о 18 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44СК проверит обращение алтайских медиков о неполных выплатах по COVID-19
07:43В Индии выявили более 5600 случаев COVID-19 за сутки
07:41В Кузбассе еще у 12 жителей выявили коронавирус
07:34Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
Лента новостейМолния