Новая рабочая группа ООН сосредоточится на проблеме космического мусора

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Новая рабочая группа Новая рабочая группа ООН по долгосрочной устойчивости использования космического пространства, вероятно, сосредоточится на решении проблемы космического мусора, заявил РИА Новости представитель управления ООН по вопросам космического пространства (UNOOSA), задачей которого является содействие развитию международного сотрудничества по мирному использованию космоса.

Ранее UNOOSA сообщило РИА Новости, что формируется новая рабочая группа по устойчивому использованию космического пространства после 10 лет работы, посвященной оформлению руководящих принципов долгосрочной устойчивости космической деятельности.

"Рабочая группа еще не разработала область своей компетенции, методы работы или план работы, но ожидается, что ее членами будут представители государств-членов Комитета (по использованию космического пространства в мирных целях - ред.), и вполне вероятно, что эта рабочая группа будет заниматься вопросами, связанными с космическим мусором", - заявил агентству руководитель отдела по политическим и правовым вопросам Комитета ООН по космосу Никлас Хедман.

Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях (COPUOS) должен был рассмотреть вопросы, связанные с рабочей группой, в ходе сессии в этом году, но, по словам чиновника, сессия была отменена из-за пандемии COVID-19.