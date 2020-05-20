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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T18:52
https://ria.ru/20200520/1571750047.html
Из Ташкента вылетел самолет со 148 россиянами
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570394979_0:159:3072:1886_1036x0_80_0_0_9bc91fb39bbac22621683de36d50eed6.jpg
РИА Новости

Из Ташкента вылетел самолет со 148 россиянами

18:52 20.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник Роспотребназора Республики Татарстан встречает пассажиров самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", прилетевших из турецкого города Анталия
Сотрудник Роспотребназора Республики Татарстан встречает пассажиров самолета авиакомпании Уральские авиалинии, прилетевших из турецкого города Анталия
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ТАШКЕНТ, 20 мая - РИА Новости. Рейс "Уральских авиалиний" со 148 россиянами на борту вылетел из Ташкента в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Узбекистане.
Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение, были приостановлены чартерные рейсы по специальным решениям правительства. В минувшую пятницу спецрейсы были возобновлены.
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"Чартерный рейс "Уральских авиалиний" вылетел 20 мая из Ташкента в Москву в 20.24 (18. 24 мск). На борту – 148 граждан России и 11 иностранных граждан", - сказал представитель посольства. Это первый вывозной чартер авиакомпании из РФ после длительной паузы. С субботы Uzbekistan Airways также доставила более 230 россиян в Ростов-на-Дону, Казань и Санкт-Петербург.
По данным дипмиссии, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину были вывезены более 2,7 тысячи россиян. В марте чартеры "Аэрофлота" и Uzbekistan Airways летали в Москву, Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербург.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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200004
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