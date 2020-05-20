Из Ташкента вылетел самолет со 148 россиянами

Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса . Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение, были приостановлены чартерные рейсы по специальным решениям правительства. В минувшую пятницу спецрейсы были возобновлены.

"Чартерный рейс "Уральских авиалиний" вылетел 20 мая из Ташкента в Москву в 20.24 (18. 24 мск). На борту – 148 граждан России и 11 иностранных граждан", - сказал представитель посольства. Это первый вывозной чартер авиакомпании из РФ после длительной паузы. С субботы Uzbekistan Airways также доставила более 230 россиян в Ростов-на-Дону, Казань и Санкт-Петербург.

По данным дипмиссии, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину были вывезены более 2,7 тысячи россиян. В марте чартеры "Аэрофлота" и Uzbekistan Airways летали в Москву, Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербург.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.