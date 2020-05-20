Станция обезжелезивания и новый водозаборный узел появятся в Подмосковье

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В подмосковном поселке Мещерское под городом Чехов построят станцию обезжелезивания и водозаборный узел. Подрядчик намерен сдать объект через 11 месяцев, передает телеканал "360".
"У нас в поселке вода бывает не очень хорошая, бывает и нормальная. Мы очень рады тому, что у нас построят станцию обезжелезивания и вода станет чистой, мы сможем пить ее прямо из-под крана", — призналась одна из жительниц поселка.
Станция обезжелезивания будет пропускать 2800 кубов в сутки. Это позволит охватить 4500 жителей и больницу, которая находится недалеко.
Уточняется, что будут заменены фильтры и насосная станция, поскольку старый узел, работающий с 1960-х годов, серьезно износился. Объект построят за счет средств региональных госпрограмм и нацпроекта "Экология". Объем инвестиций составит 135 миллионов рублей.