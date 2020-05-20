Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-05-20T18:50
https://ria.ru/20200520/1571749936.html
Станция обезжелезивания и новый водозаборный узел появятся в Подмосковье
https://cdn25.img.ria.ru/images/155621/80/1556218022_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_d8f0a61b7971cf4488c6ab46b5a10815.jpg
РИА Новости

Станция обезжелезивания и новый водозаборный узел появятся в Подмосковье

18:50 20.05.2020
16
© РИА Новости / Максим БогодвидВодопроводный кран
Водопроводный кран
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В подмосковном поселке Мещерское под городом Чехов построят станцию обезжелезивания и водозаборный узел. Подрядчик намерен сдать объект через 11 месяцев, передает телеканал "360".
"У нас в поселке вода бывает не очень хорошая, бывает и нормальная. Мы очень рады тому, что у нас построят станцию обезжелезивания и вода станет чистой, мы сможем пить ее прямо из-под крана", — призналась одна из жительниц поселка.
Станция обезжелезивания будет пропускать 2800 кубов в сутки. Это позволит охватить 4500 жителей и больницу, которая находится недалеко.
Уточняется, что будут заменены фильтры и насосная станция, поскольку старый узел, работающий с 1960-х годов, серьезно износился. Объект построят за счет средств региональных госпрограмм и нацпроекта "Экология". Объем инвестиций составит 135 миллионов рублей.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Чехов
Рекомендуем
Девушка работает за компьютером
"Цифровой прорыв" запускает совместную онлайн-программу с РИФ.онлайн
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Косачев оценил проект об отмене контрсанкций на дефицитные товары
Житель города смотрит на реку в Казани
Операторы речных круизов хотят смягчить рекомендации Роспотребнадзора
Раздельный сбор мусора
Производство оборудования для мусоросортировки запустят в Подмосковье
Обводнение торфяников
В Подмосковье торфяники подготовили к пожароопасному сезону
Работа аптеки
ФАС направила предложения по поддержке производителей дешевых лекарств
Президент Сальвадора Найиб Букеле
Президент Сальвадора продлил карантин до шестого июня
Православная церковь в Нью-Йорке
Священник: COVID-19 позволит людям и странам исправить недостатки
Мероприятия по отлову, вакцинации, стерилизации и возврату на прежнее место бездомных собак в Санкт-Петербурге
В 13 округах Подмосковья выявлены случаи бешенства животных
Вид на Тамбов
Тамбовская область вошла в топ-20 регионов по работе службы занятости
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
В больнице в Коммунарке на лечении находятся свыше 270 пациентов
Ильяс Умаханов
Россия и Иран будут координировать усилия по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции
Путин поручил Минобороны построить в Дагестане инфекционный медцентр
Медицинский работник
В Подмосковье число выздоровевших от COVID-19 выросло до 3614
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя предостерег Израиль от подрыва ближневосточного урегулирования
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Украинские силовики сообщили о 18 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44СК проверит обращение алтайских медиков о неполных выплатах по COVID-19
07:43В Индии выявили более 5600 случаев COVID-19 за сутки
07:41В Кузбассе еще у 12 жителей выявили коронавирус
07:34Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
Лента новостейМолния