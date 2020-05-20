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2020-05-20T18:47
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Россия готова участвовать во встречах ближневосточного "квартета"
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РИА Новости

Россия готова участвовать во встречах ближневосточного "квартета"

18:47 20.05.2020
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© РИА Новости / Сергей ГунеевЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
© РИА Новости / Сергей Гунеев
ООН, 20 мая – РИА Новости. Россия готова к участию во встречах ближневосточного "квартета" с государствами региона, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Россия как член ближневосточного квартета посредников готова полностью присоединиться к усилиям по сохранению принципов урегулирования, которые содержатся в соответствующих резолюциях Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи, мадридских принципах и арабской мирной инициативе", - сказал Небензя.
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По его словам, нынешние события демонстрируют "срочную необходимость участия в усилиях по спасению мирного процесса".
"И мы готовы поддержать и содействовать им как член квартета. Мы также готовы к взаимодействию со всеми ключевыми региональными странами, чтобы консолидировать коллективные усилия и (готовы –ред.) проводить встречи "квартета" с их участием", - заявил Небензя.
Он отметил, что Россия продолжит диалог со странами Ближнего Востока и ЛАГ.
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