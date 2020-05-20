Россия готова участвовать во встречах ближневосточного "квартета"

"Россия как член ближневосточного квартета посредников готова полностью присоединиться к усилиям по сохранению принципов урегулирования, которые содержатся в соответствующих резолюциях Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи, мадридских принципах и арабской мирной инициативе", - сказал Небензя.

"И мы готовы поддержать и содействовать им как член квартета. Мы также готовы к взаимодействию со всеми ключевыми региональными странами, чтобы консолидировать коллективные усилия и (готовы –ред.) проводить встречи "квартета" с их участием", - заявил Небензя.