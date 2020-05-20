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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T18:44
https://ria.ru/20200520/1571749524.html
Помпео обвинил Китай в угрозах Австралии из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564814591_0:193:2513:1606_1036x0_80_0_0_8dd1985d22e21d09f6e59ca05962eef9.jpg
РИА Новости

Помпео обвинил Китай в угрозах Австралии из-за коронавируса

18:44 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что КНР угрожает Австралии за ее позицию по коронавирусу.
"Коммунистическая партия Китая решила угрожать Австралии экономическим возмездием просто за то, что та попросила независимого расследования происхождения вируса. Это неправильно", - сказал Помпео на пресс-конференции в госдепе.
"Мы поддерживаем Австралию и более 120 стран, которые поддержали призыв Америки провести расследование происхождения вируса", - сказал Помпео.
США обвиняют КНР в недостаточном расследовании вспышки коронавируса, Пекин это отрицает.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Майк ПомпеоКитайАвстралияСШАВ мире
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