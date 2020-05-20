Помпео обвинил Китай в угрозах Австралии из-за коронавируса

"Коммунистическая партия Китая решила угрожать Австралии экономическим возмездием просто за то, что та попросила независимого расследования происхождения вируса. Это неправильно", - сказал Помпео на пресс-конференции в госдепе.
"Мы поддерживаем Австралию и более 120 стран, которые поддержали призыв Америки провести расследование происхождения вируса", - сказал Помпео.
США обвиняют КНР в недостаточном расследовании вспышки коронавируса, Пекин это отрицает.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф