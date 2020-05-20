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2020-05-20T18:41
https://ria.ru/20200520/1571749362.html
США заподозрили Китай в слежке за американцами в Африке
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РИА Новости

США заподозрили Китай в слежке за американцами в Африке

18:41 20.05.2020
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© AP Photo / Vincent ThianКитайские девушки держат флаги США
Китайские девушки держат флаги США
© AP Photo / Vincent Thian
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. США предполагают, что КНР ведет слежку в Африке за американцами и африканцами с помощью построенных или отремонтированных китайскими компаниями правительственных зданий и других ресурсов, сообщается в докладе американского фонда Heritage, занимающегося политическими исследованиями.
Как сообщается в докладе, китайские компании построили в Африке по меньшей мере 186 правительственных зданий, создали минимум 14 внутриправительственных сетей связи, а также предоставили компьютеры и офисное оборудование для 35 африканских государств. В докладе предполагается, что все эти ресурсы используются для шпионажа.
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"Пекин почти наверняка использует свою вовлеченность в Африке для слежки за американскими и африканскими деятелями и ведущими предпринимателями", - говорится в докладе фонда.
США опасаются, что подобные действия КНР могут усилить влияние Пекина на континенте, дать доступ к информации о контртеррористических операциях, военных учениях и дипломатической стратегии США. Американцы также боятся, что Китай сможет завербовать источники развединформации в правительствах африканских стран, а также станет помехой для американских компаний, ведущих борьбу за экономические возможности Африканского континента.
Согласно докладу фонда, больше всего правительственных зданий было построено китайцами в Намибии, Анголе, Экваториальной Гвинее, Гане и Уганде.
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ГанаАфрикаКитайСШААнголаВ мире
Популярные комментарии
сша по поводу слежки вообще лучше молчать :)
20 мая, 19:47
Виталик Т
1110000
Если Штаты громко и обвинительно о чём-то звенят, то ... они сами уже это делали, делают и будут делать - закон обычного англо-саксонского лицемерия во все времена. Слежка, "закладки", шпионаж посредством американского ИТ-оборудования - многолетний, неоднократно доказанный на практике факт.
20 мая, 18:52
Б2Борисыч 2019
1100000
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