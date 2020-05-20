США заподозрили Китай в слежке за американцами в Африке

Как сообщается в докладе, китайские компании построили в Африке по меньшей мере 186 правительственных зданий, создали минимум 14 внутриправительственных сетей связи, а также предоставили компьютеры и офисное оборудование для 35 африканских государств. В докладе предполагается, что все эти ресурсы используются для шпионажа.