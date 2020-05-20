США заподозрили Китай в слежке за американцами в Африке

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. США предполагают, что КНР ведет слежку в Африке за американцами и африканцами с помощью построенных или отремонтированных китайскими компаниями правительственных зданий и других ресурсов, сообщается в докладе американского фонда Heritage, занимающегося политическими исследованиями.
Как сообщается в докладе, китайские компании построили в Африке по меньшей мере 186 правительственных зданий, создали минимум 14 внутриправительственных сетей связи, а также предоставили компьютеры и офисное оборудование для 35 африканских государств. В докладе предполагается, что все эти ресурсы используются для шпионажа.
"Пекин почти наверняка использует свою вовлеченность в Африке для слежки за американскими и африканскими деятелями и ведущими предпринимателями", - говорится в докладе фонда.
США опасаются, что подобные действия КНР могут усилить влияние Пекина на континенте, дать доступ к информации о контртеррористических операциях, военных учениях и дипломатической стратегии США. Американцы также боятся, что Китай сможет завербовать источники развединформации в правительствах африканских стран, а также станет помехой для американских компаний, ведущих борьбу за экономические возможности Африканского континента.
Согласно докладу фонда, больше всего правительственных зданий было построено китайцами в Намибии, Анголе, Экваториальной Гвинее, Гане и Уганде.