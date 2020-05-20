В Саратове шесть человек госпитализировали после ДТП с маршруткой

Ранее в пресс-службе городского отдела ГИБДД сообщили, что на улице Танкистов 39-летний водитель "Газели", следовавшей по маршруту №99, по предварительным данным, в пути следования не справился с управлением и врезался в световую опору, в результате пострадали семь пассажиров: шесть женщин и один мужчина.