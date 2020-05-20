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2020-05-20T20:51
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В Саратове шесть человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
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РИА Новости

В Саратове шесть человек госпитализировали после ДТП с маршруткой

18:39 20.05.2020 (обновлено: 20:51 20.05.2020)
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© Фото : пресс-служба ОГИБДД по г.СаратовуНа месте ДТП с участием маршрутного автобуса в Саратове
На месте ДТП с участием маршрутного автобуса в Саратове
© Фото : пресс-служба ОГИБДД по г.Саратову
САРАТОВ, 20 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Шесть человек госпитализированы после ДТП с маршрутным микроавтобусом в Саратове, все находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного минздрава Анастасия Усова.
Ранее в пресс-службе городского отдела ГИБДД сообщили, что на улице Танкистов 39-летний водитель "Газели", следовавшей по маршруту №99, по предварительным данным, в пути следования не справился с управлением и врезался в световую опору, в результате пострадали семь пассажиров: шесть женщин и один мужчина.
"На данный момент госпитализированы шесть человек, все в состоянии средней степени тяжести. Беременных женщин, детей среди них нет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - сказала собеседница агентства.
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