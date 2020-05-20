На юго-западе Москвы пошел град

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Град пошел на юго-западе Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Около 18.20 начался ливень с грозой, который временами переходит в мелкий град (диаметром 1-2 миллиметра) и вновь сменяется косым дождем.
Градинки быстро тают, но через несколько минут выпадают новые, и все повторяется вновь. Наблюдается сильный ветер, деревья раскачиваются из стороны в сторону, того и гляди ветви обломятся.
Немногочисленные пешеходы бегут домой.
Такая ситуация наблюдается, в частности, в Ломоносовском районе близ Ленинского проспекта.