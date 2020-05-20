Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-20T20:19
https://ria.ru/20200520/1571749173.html
На юго-западе Москвы пошел град
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571753438_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_7e1f598659f04a901005d7c6c8bcebdf.jpg
РИА Новости

На юго-западе Москвы пошел град

18:36 20.05.2020 (обновлено: 20:19 20.05.2020)
2205
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Град пошел на юго-западе Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Около 18.20 начался ливень с грозой, который временами переходит в мелкий град (диаметром 1-2 миллиметра) и вновь сменяется косым дождем.
Градинки быстро тают, но через несколько минут выпадают новые, и все повторяется вновь. Наблюдается сильный ветер, деревья раскачиваются из стороны в сторону, того и гляди ветви обломятся.
Немногочисленные пешеходы бегут домой.
Такая ситуация наблюдается, в частности, в Ломоносовском районе близ Ленинского проспекта.
Высотка на Котельнической набережной
19 мая, 10:01
Синоптики рассказали, когда в Москву придет летняя погода
122533
Обсудить 0
ПогодаМоскваОбщество
Рекомендуем
Врачи и пациент с COVID-19 в палате центральной клинической больницы РЖД-Медицина в Москве
В Сети вступились за тульскую медсестру в прозрачном защитном костюме
Автомобили полиции
Три человека получили ранения при стрельбе на юго-востоке Москвы
Кадр из сериала Игра Престолов
Не только Джоффри. Актеры, которые сыграли злодеев так, что им поверили
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Онищенко назвал поступок тульской медсестры неэтичным
Яблоко и сантиметр в холодильнике
Сбросивший 25 килограммов за полгода мужчина раскрыл секрет похудения
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
"Северный поток" освободили от газовой директивы ЕС
Врачи надевают костюмы в зеленой зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
В США рассказали о результатах испытаний ДНК-вакцины от COVID-19
Автомобиль Toyota Camry
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Раскопки на участке Усть-Кяхта-3 в Республике Бурятия в 1976 году
Корни первых американцев нашли на юге Сибири
Столы для соблюдения социальной дистанции в ресторане в Оушен-Сити, штат Мэриленд
В американском кафе придумали столы для соблюдения дистанции
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев вступился за Мясникова после фразы "Кому положено — помрут"
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
В Петербурге перенесли заседание по жалобе на арест историка Соколова
В палате пациента
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. 20 мая 2019 года
Эксперты подвели итоги первого года президентства Зеленского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Украинские силовики сообщили о 18 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44СК проверит обращение алтайских медиков о неполных выплатах по COVID-19
07:43В Индии выявили более 5600 случаев COVID-19 за сутки
07:41В Кузбассе еще у 12 жителей выявили коронавирус
07:34Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
Лента новостейМолния