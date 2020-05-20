Путин поручил проработать с Азербайджаном механизм возвращения граждан

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил МВД, ФСБ, МИД и Роспотребнадзору проработать с Азербайджаном механизм возвращения граждан при соблюдении эпидемиологических мер.
Перечень поручений по итогам совещания с руководством и представителями общественности Республики Дагестан опубликован на сайте Кремля.
"Министерству внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, министерству иностранных дел Российской Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при участии правительства Республики Дагестан обеспечить создание механизма оперативного взаимодействия с компетентными органами Азербайджанской Республики в целях организации пересечения гражданами Российской Федерации и гражданами Азербайджанской Республики российско-азербайджанского участка государственной границы и возвращения указанных граждан в страну их гражданской принадлежности, предусмотрев при этом соблюдение мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в перечне поручений.
Ответственные за выполнение поручения - глава МВД Владимир Колокольцев, глава ФСБ Александр Бортников, глава МИД Сергей Лавров, глава Роспотребнадзора Анна Попова, а также глава Дагестана Владимир Васильев. Доклад по поручению - до 31 мая 2020 года.
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