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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T18:32
https://ria.ru/20200520/1571749082.html
Путин поручил проработать с Азербайджаном механизм возвращения граждан
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570810044_490:0:2842:1323_1036x0_80_0_0_5a7c54a3fa1cb25af33e71c8ab6ad331.jpg
РИА Новости

Путин поручил проработать с Азербайджаном механизм возвращения граждан

18:32 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил МВД, ФСБ, МИД и Роспотребнадзору проработать с Азербайджаном механизм возвращения граждан при соблюдении эпидемиологических мер.
Перечень поручений по итогам совещания с руководством и представителями общественности Республики Дагестан опубликован на сайте Кремля.
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"Министерству внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, министерству иностранных дел Российской Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при участии правительства Республики Дагестан обеспечить создание механизма оперативного взаимодействия с компетентными органами Азербайджанской Республики в целях организации пересечения гражданами Российской Федерации и гражданами Азербайджанской Республики российско-азербайджанского участка государственной границы и возвращения указанных граждан в страну их гражданской принадлежности, предусмотрев при этом соблюдение мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в перечне поручений.
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Ответственные за выполнение поручения - глава МВД Владимир Колокольцев, глава ФСБ Александр Бортников, глава МИД Сергей Лавров, глава Роспотребнадзора Анна Попова, а также глава Дагестана Владимир Васильев. Доклад по поручению - до 31 мая 2020 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаСергей ЛавровФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр БортниковАзербайджанОбщество
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