В Омской области продлили режим самоизоляции до 3 июня

Врач в "желтой зоне" Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

ОМСК, 20 мая – РИА Новости. Режим самоизоляции в Режим самоизоляции в Омской области продлили до 3 июня, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Александра Буркова

Десятого мая власти Омской области продлили режим самоизоляции до 24 мая. В среду в правительстве Омской области прошло заседание оперштаба. На пресс-конференции днем ранее Бурков предположил, что пик заболеваемости в Омской области придется на конец мая, а выход на плато - в начале июня.

"Мы видим, что ситуация осложняется. Мы не вышли, как говорят специалисты, на плато, на пик болезни. Поэтому Роспотребнадзор жестко настоял на том, чтобы мы сохранили режим самоизоляции, режим повышенной готовности до 3 июня. Мы должны поберечь людей старшего поколения, поберечь наших детей. Сегодня важно, чтобы и юридические лица, будь то магазины, аптеки или парикмахерские, транспортные предприятия, не нарушали санитарные требования, санитарно-эпидемиологические правила защиты", - подчеркнул Бурков.

Как отметили в пресс-службе правительства Омской области, на совещании предлагалось снять ограничения с автошкол, фитнес-центров, разрешить работать ресторанам и кафе в режиме летних веранд и открыть дежурные группы в детских садах. Но главный санитарный врач отметил, что это недопустимо при росте заболеваемости.

"С учетом мнения специалистов Роспотребнадзора и сферы здравоохранения, было принято решение отложить рассмотрение этих вопросов", - добавил губернатор.

По данным оперативного штаба на 20 мая, в регионе зарегистрированы 717 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 140 человек. За последние сутки диагноз подтвердился у 65 человек. С начала эпидемии в Омской области умерли 17 человек.