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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T18:31
https://ria.ru/20200520/1571748994.html
В Омской области продлили режим самоизоляции до 3 июня
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РИА Новости

В Омской области продлили режим самоизоляции до 3 июня

18:31 20.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрач в "желтой зоне" Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач в желтой зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
© РИА Новости / Владимир Песня
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ОМСК, 20 мая – РИА Новости. Режим самоизоляции в Омской области продлили до 3 июня, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Александра Буркова.
Десятого мая власти Омской области продлили режим самоизоляции до 24 мая. В среду в правительстве Омской области прошло заседание оперштаба. На пресс-конференции днем ранее Бурков предположил, что пик заболеваемости в Омской области придется на конец мая, а выход на плато - в начале июня.
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"Мы видим, что ситуация осложняется. Мы не вышли, как говорят специалисты, на плато, на пик болезни. Поэтому Роспотребнадзор жестко настоял на том, чтобы мы сохранили режим самоизоляции, режим повышенной готовности до 3 июня. Мы должны поберечь людей старшего поколения, поберечь наших детей. Сегодня важно, чтобы и юридические лица, будь то магазины, аптеки или парикмахерские, транспортные предприятия, не нарушали санитарные требования, санитарно-эпидемиологические правила защиты", - подчеркнул Бурков.
Как отметили в пресс-службе правительства Омской области, на совещании предлагалось снять ограничения с автошкол, фитнес-центров, разрешить работать ресторанам и кафе в режиме летних веранд и открыть дежурные группы в детских садах. Но главный санитарный врач отметил, что это недопустимо при росте заболеваемости.
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"С учетом мнения специалистов Роспотребнадзора и сферы здравоохранения, было принято решение отложить рассмотрение этих вопросов", - добавил губернатор.
По данным оперативного штаба на 20 мая, в регионе зарегистрированы 717 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 140 человек. За последние сутки диагноз подтвердился у 65 человек. С начала эпидемии в Омской области умерли 17 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр БурковОмская областьОбщество
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