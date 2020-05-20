В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 95

При помощи тестов ПЦР за последние 24 часа выявлено 416 новых случаев заражения, с начала эпидемии 232 555.

Власти страны в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живет примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. С 18 мая на первую стадию перешли еще ряд регионов.