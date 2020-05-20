В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 95

Общее число жертв с начала эпидемии составляет 27 888 человек.
При помощи тестов ПЦР за последние 24 часа выявлено 416 новых случаев заражения, с начала эпидемии 232 555.
Днем ранее число жертв коронавируса COVID-19 в Испании составило 83 человека, было выявлено 295 новых случаев заражения.
Власти страны в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живет примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. С 18 мая на первую стадию перешли еще ряд регионов.
Правительство Испании предложило продлить режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса до 7 июня. Окончательное решение конгресс депутатов примет в среду.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.