Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T18:29
https://ria.ru/20200520/1571748821.html
В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 95
https://cdn24.img.ria.ru/images/103448/36/1034483620_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_a9f9ffd889c1ed4eb1a7848966fd5df4.jpg
РИА Новости

В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 95

18:29 20.05.2020
405
© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaВодитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 20 мая – РИА Новости. Число жертв коронавируса COVID-19 в Испании за минувшие сутки составило 95 человек, четвертый день подряд количество жертв ниже ста.
Общее число жертв с начала эпидемии составляет 27 888 человек.
При помощи тестов ПЦР за последние 24 часа выявлено 416 новых случаев заражения, с начала эпидемии 232 555.
Днем ранее число жертв коронавируса COVID-19 в Испании составило 83 человека, было выявлено 295 новых случаев заражения.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Власти страны в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живет примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. С 18 мая на первую стадию перешли еще ряд регионов.
Правительство Испании предложило продлить режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса до 7 июня. Окончательное решение конгресс депутатов примет в среду.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
101100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИспанияВ мире
Рекомендуем
Участники акции протеста в Мадриде с требованием отставки правительства Испании и скорейшего снятия карантина
Число жертв коронавируса в Испании за сутки составило 83 человека
Лондон
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 363
Очередь из сотрудников школ, желающих пройти тест на COVID-19 в Марселе, Франция
Число жертв коронавируса во Франции за сутки выросло на 110
Нью-Йорк
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 112
Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании
В Испании продлили режим повышенной готовности
Мужчина в защитной маске в городе Диярбакыр
В Турции выявили 972 новых случая COVID-19
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 59
Мужчина на велосипеде в защитной маске парке Каса-де-Кампо в Мадриде
Правительство Испании предложило продлить ограничения по коронавирусу
Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании
Испания может начать принимать туристов с конца июня
Врачи надевают костюмы в зеленой зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки
Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании
В Испании ужесточили масочный режим
Лондон
В Великобритании число жертв коронавируса превысило 35 тысяч
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Швейцарии за сутки выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео обвинил Китай в угрозах Австралии из-за коронавируса
Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток
Германия освободила "Северный поток" от газовой директивы ЕС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Украинские силовики сообщили о 18 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44СК проверит обращение алтайских медиков о неполных выплатах по COVID-19
07:43В Индии выявили более 5600 случаев COVID-19 за сутки
07:41В Кузбассе еще у 12 жителей выявили коронавирус
07:34Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
Лента новостейМолния