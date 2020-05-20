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2020-05-20T18:24
https://ria.ru/20200520/1571748691.html
В екатеринбургских магазинах "Красное & белое" выявили нарушения
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РИА Новости

В екатеринбургских магазинах "Красное & белое" выявили нарушения

18:24 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМагазин сети "Красное и Белое" в Москве
Магазин сети Красное и Белое в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Сотрудники Роспотребнадзора нашли многочисленные нарушения в магазинах и на складе сети "Красное & Белое", где выявлена вспышка коронавируса, сообщил журналистам глава регионального ведомства Дмитрий Козловских.
Ранее пресс-служба компании "Красное & Белое" заявила РИА Новости, что несколько сотрудников, которые работают на складе "Абсолют" в Екатеринбурге, заразились коронавирусной инфекцией. Глава региона Евгений Куйвашев в понедельник сообщил, что COVID-19 подтвержден у 136 сотрудников логистической компании, которая развозит товар по магазинам сети. Изначально сотрудники склада с подтвержденным диагнозом были отстранены, также прекратили работу 635 работников до получения результата теста.
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"Есть нарушения, которые мы нашли в работе этого склада. А вчера мы посмотрели 30% всех магазинов "Красное & белое", специалисты прошли и визуально посмотрели, там тоже есть нарушения. Они самые элементарные: отсутствие температурного контроля на входе работников, отсутствие средств защиты, неиспользование средств защиты, отсутствие дезинфицирующих средств и запаса их на пять дней, отсутствие контроля медработника за недопуском на работу больных людей", - сказал Козловских.
Он добавил, что магазинам было выдано предписание, согласно которому все торговые точки сети "Красное & Белое" должны устранить нарушения за двое суток.
По словам заместителя главы региона Павла Крекова, сейчас с руководством компании отрабатываются меры по локализации очага COVID-19.
"В первую очередь, это обследования... кого нужно - отправить на лечение, кто нуждается в наблюдении - отправить на наблюдение. Максимально быстро, я надеюсь, что это удастся сделать до конца недели, ситуацию локализовать", - уточнил он, добавив, что ближайшие два дня в регионе будет прирост по заболевшим именно за счет тестов сотрудников "Красного & Белого".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Евгений КуйвашевЕкатеринбургОбщество
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