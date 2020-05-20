Помпео прокомментировал выход Палестины из соглашений с США и Израилем

"Мы знаем о заявлении Аббаса сегодня. Я связывался со своей командой там. Мы надеемся, что договоренности по безопасности будут сохранены, работа, которая была сделана, чтобы палестинцы и израильтяне были в безопасности, была продолжена. Я не знаю, что побудило его выйти из этих соглашений. Мы сожалеем об этом", - сказал Помпео.