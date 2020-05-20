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2020-05-20T18:08
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Помпео прокомментировал выход Палестины из соглашений с США и Израилем
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РИА Новости

Помпео прокомментировал выход Палестины из соглашений с США и Израилем

18:08 20.05.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Вашингтон на фоне заявлений главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса о выходе из соглашений с США и Израилем надеются, что договоренности по безопасности все-таки продолжат соблюдаться, заявил в ходе пресс-конференции госсекретарь Майк Помпео.
"Мы знаем о заявлении Аббаса сегодня. Я связывался со своей командой там. Мы надеемся, что договоренности по безопасности будут сохранены, работа, которая была сделана, чтобы палестинцы и израильтяне были в безопасности, была продолжена. Я не знаю, что побудило его выйти из этих соглашений. Мы сожалеем об этом", - сказал Помпео.
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Он добавил, что США обращались к Израилю и Палестине и считают, что сохранение соглашений - "основа для мирных переговоров".
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Майк ПомпеоМахмуд АббасПалестинаСШАИзраильВ мире
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