Помпео прокомментировал выход Палестины из соглашений с США и Израилем

ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Вашингтон на фоне заявлений главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса о выходе из соглашений с США и Израилем надеются, что договоренности по безопасности все-таки продолжат соблюдаться, заявил в ходе пресс-конференции госсекретарь Майк Помпео.
"Мы знаем о заявлении Аббаса сегодня. Я связывался со своей командой там. Мы надеемся, что договоренности по безопасности будут сохранены, работа, которая была сделана, чтобы палестинцы и израильтяне были в безопасности, была продолжена. Я не знаю, что побудило его выйти из этих соглашений. Мы сожалеем об этом", - сказал Помпео.
Он добавил, что США обращались к Израилю и Палестине и считают, что сохранение соглашений - "основа для мирных переговоров".