В Саратове семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

"По предварительным данным, на улице Танкистов водитель "Газели" 1981 года рождения в пути следования не справился с управлением и допустил наезд на световую опору, в результате столкновения, по предварительным данным, пострадали пассажиры: шесть женщин 35, 45, 57, 61, 62 и 68 лет и один мужчина 34 лет", - сказала представитель ведомства.