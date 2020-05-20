В Саратове семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

САРАТОВ, 20 мая - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус в среду врезался в столб в Саратове, в результате пострадали семь пассажиров, сообщили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
"По предварительным данным, на улице Танкистов водитель "Газели" 1981 года рождения в пути следования не справился с управлением и допустил наезд на световую опору, в результате столкновения, по предварительным данным, пострадали пассажиры: шесть женщин 35, 45, 57, 61, 62 и 68 лет и один мужчина 34 лет", - сказала представитель ведомства.
Она уточнила, что, по предварительным данным, микроавтобус следовал по маршруту №99.
На фото, предоставленном пресс-службой отдела ГИБДД, видно, что у маршрутки повреждена передняя часть, особенно со стороны пассажира, там столб смял капот и разбил стекло.