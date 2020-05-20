Суд продлил арест адвоката Хасавова

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы до 19 сентября продлил арест управляющего партнера адвокатского бюро "Дагир Хасавов и партнеры" Дагира Хасавова, которого обвиняют в принуждении к даче показаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
До этого меру пресечения адвокату продлевали до 19 сентября, но Мосгорсуд отменил это решение и вернул ходатайство на новое рассмотрение, оставив на этот период мужчину в СИЗО.
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"Дорогомиловский суд Москвы продлил Хасавову меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 сентября", - рассказал собеседник агентства.
Данный вопрос решался в рамках предварительного слушания этого уголовного дела. Ранее заседания неоднократно откладывались из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Дело насчитывает 12 томов, обвинение в окончательной редакции фигурантам было предъявлено лишь в принуждении к даче показаний, тогда как до этого Хасавову вменялось также воспрепятствование правосудию.
Адвокат был задержан в сентябре 2019 года в здании Лефортовского суда Москвы, куда пришел защищать бывшего заместителя врио премьера Дагестана Раюдина Юсуфова. Следствие обвинило его в попытке помешать расследованию "путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний шантажом", он был арестован. Вину Хасавов не признал.
Юсуфов и его бывший начальник Абдусамад Гамидов в конце октября 2019 года получили 5,5 и 6,5 лет колонии соответственно по делу о присвоении 41 миллиона рублей из бюджета, предусмотренных на реконструкцию изолятора временного содержания в Махачкале.