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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T18:04
https://ria.ru/20200520/1571747462.html
Путин поручил правительству поддержать Дагестан в борьбе с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744886_0:0:3026:1702_1036x0_80_0_0_b2157b5bc7c1e3626e4146a3680e93bb.jpg
РИА Новости

Путин поручил правительству поддержать Дагестан в борьбе с коронавирусом

18:02 20.05.2020 (обновлено: 18:04 20.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 25 мая оказать Дагестану финансовую поддержку для реализации мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации обеспечить оказание Республике Дагестан дополнительной финансовой поддержки за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета для реализации мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в перечне поручений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРеспублика ДагестанВладимир ПутинЭкономика
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