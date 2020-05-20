Путин поручил правительству поддержать Дагестан в борьбе с коронавирусом

"Правительству Российской Федерации обеспечить оказание Республике Дагестан дополнительной финансовой поддержки за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета для реализации мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в перечне поручений.