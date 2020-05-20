В США добыча нефти за неделю сократилась на сто тысяч баррелей

Более точные данные о добыче управление сообщает в своем ежемесячном отчете с разницей в два месяца. Так, уточненный показатель за март станет известен в конце мая. В 2019 году добыча нефти в США составила в среднем 12,23 миллиона баррелей в сутки, в январе 2020 года - 12,746 миллиона баррелей, в феврале - 12,833 миллиона баррелей в день.