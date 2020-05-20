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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-20T18:01
https://ria.ru/20200520/1571747353.html
В США добыча нефти за неделю сократилась на сто тысяч баррелей
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570393236_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4e08dac8da1bfffda336228d25d7762b.jpg
РИА Новости

В США добыча нефти за неделю сократилась на сто тысяч баррелей

18:01 20.05.2020
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© AP Photo / Sue OgrockiНефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити
Нефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити
© AP Photo / Sue Ogrocki
Нефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 15 мая, сократилась на 100 тысяч баррелей - до 11,5 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча составила 11,775 миллиона баррелей в сутки.
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Более точные данные о добыче управление сообщает в своем ежемесячном отчете с разницей в два месяца. Так, уточненный показатель за март станет известен в конце мая. В 2019 году добыча нефти в США составила в среднем 12,23 миллиона баррелей в сутки, в январе 2020 года - 12,746 миллиона баррелей, в феврале - 12,833 миллиона баррелей в день.
Минэнерго США 12 мая в ежемесячном краткосрочном прогнозе понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2020 году на 70 тысяч баррелей в сутки - до 11,69 миллиона баррелей. На 2021 год прогноз также был снижен - на 130 тысяч баррелей, до 10,9 миллиона баррелей.
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