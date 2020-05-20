Volkswagen отозвал 1099 автомобилей в России

"Причиной отзыва транспортных средств является возможность появления утечки трансмиссионного масла, вызванная недостатками сварного соединения трубки трансмиссионного масла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отзыву подлежат автомобили, изготовленные в 2019 году.

На автомобилях проверят дату производства трубки трансмиссионного масла и при необходимости ее заменят. Все работы будут бесплатными для владельцев.