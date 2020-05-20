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2020-05-20T17:58
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Volkswagen отозвал 1099 автомобилей в России
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РИА Новости

Volkswagen отозвал 1099 автомобилей в России

17:58 20.05.2020
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© Фото : VolkswagenАвтомобиль Volkswagen Touareg
Автомобиль Volkswagen Touareg
© Фото : Volkswagen
Автомобиль Volkswagen Touareg. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Официальный представитель Volkswagen на российском рынке "Фольксваген Груп Рус" отзывает 1099 автомобилей Volkswagen Touareg в РФ из-за возможной утечки трансмиссионного масла, сообщается на сайте Росстандарта.
"Причиной отзыва транспортных средств является возможность появления утечки трансмиссионного масла, вызванная недостатками сварного соединения трубки трансмиссионного масла", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отзыву подлежат автомобили, изготовленные в 2019 году.
На автомобилях проверят дату производства трубки трансмиссионного масла и при необходимости ее заменят. Все работы будут бесплатными для владельцев.
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Уполномоченные представители изготовителей ООО "Фольксваген Груп Рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта, уточняет Росстандарт.
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РоссияФольксваген Груп РусАвтоVolkswagen GroupФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Volkswagen Touareg
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