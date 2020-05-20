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Краснодарский край
2020-05-20T17:57
https://ria.ru/20200520/1571746988.html
Кубань до 2022 года хочет завершить семь инфраструктурных проектов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_d55ead5decfde435a229273fcb12add9.jpg
РИА Новости

Кубань до 2022 года хочет завершить семь инфраструктурных проектов

17:57 20.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Краснодарский край до 2022 года планирует завершить строительство и реконструкцию не менее семи крупных инфраструктурных инвестпроектов, сообщил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев.
"В Краснодарском крае не останавливается реализация крупных инфраструктурных проектов. Прежде всего, мы можем говорить о последовательном решении вопроса дефицита энергоресурсов в муниципалитетах. За последние две недели кубанские энергетики завершили реконструкцию двух электрических подстанций – в Брюховецком и Крыловском районах. Ряд территорий центральной, западной и северной частей края получили возможность для подключения новых потребителей. До 2022 года планируется завершить строительство и реконструкцию не менее семи крупных инвестиционных проектов", - сказал губернатор.
Он уточнил, что объекты будут построены в Краснодаре, Армавире, Темрюкском, Тихорецком, Кавказском районах. "Это влияет на инвестиционную привлекательность края в целом. Кстати, инвесторы сейчас достаточно активно идут в отрасль теплоэнергетики. Причем здесь получился мультипликативный эффект – вложенные бюджетные средства в модернизацию предприятий позволяют сейчас привлекать частные инвестиции, заключать концессионные соглашения, но уже в совершенно других масштабах", - пояснил глава края.
По его данным, с 2016 года в крае построено и модернизировано более 120 новых котельных – взамен неэффективных, изношенных объектов. "В ближайшие 3 года вложения в теплоснабжение составят 1,5 миллиарда рублей. Это и бюджетные, и частные средства", - добавил губернатор.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарКраснодарский крайЭкономика
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