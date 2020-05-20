Кубань до 2022 года хочет завершить семь инфраструктурных проектов

"В Краснодарском крае не останавливается реализация крупных инфраструктурных проектов. Прежде всего, мы можем говорить о последовательном решении вопроса дефицита энергоресурсов в муниципалитетах. За последние две недели кубанские энергетики завершили реконструкцию двух электрических подстанций – в Брюховецком и Крыловском районах. Ряд территорий центральной, западной и северной частей края получили возможность для подключения новых потребителей. До 2022 года планируется завершить строительство и реконструкцию не менее семи крупных инвестиционных проектов", - сказал губернатор.