Кубань до 2022 года хочет завершить семь инфраструктурных проектов

КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Краснодарский край до 2022 года планирует завершить строительство и реконструкцию не менее семи крупных инфраструктурных инвестпроектов, сообщил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев.
"В Краснодарском крае не останавливается реализация крупных инфраструктурных проектов. Прежде всего, мы можем говорить о последовательном решении вопроса дефицита энергоресурсов в муниципалитетах. За последние две недели кубанские энергетики завершили реконструкцию двух электрических подстанций – в Брюховецком и Крыловском районах. Ряд территорий центральной, западной и северной частей края получили возможность для подключения новых потребителей. До 2022 года планируется завершить строительство и реконструкцию не менее семи крупных инвестиционных проектов", - сказал губернатор.
Он уточнил, что объекты будут построены в Краснодаре, Армавире, Темрюкском, Тихорецком, Кавказском районах. "Это влияет на инвестиционную привлекательность края в целом. Кстати, инвесторы сейчас достаточно активно идут в отрасль теплоэнергетики. Причем здесь получился мультипликативный эффект – вложенные бюджетные средства в модернизацию предприятий позволяют сейчас привлекать частные инвестиции, заключать концессионные соглашения, но уже в совершенно других масштабах", - пояснил глава края.
По его данным, с 2016 года в крае построено и модернизировано более 120 новых котельных – взамен неэффективных, изношенных объектов. "В ближайшие 3 года вложения в теплоснабжение составят 1,5 миллиарда рублей. Это и бюджетные, и частные средства", - добавил губернатор.