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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T18:02
https://ria.ru/20200520/1571746904.html
Помпео оценил ущерб от пандемии коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568927114_0:0:2900:1631_1036x0_80_0_0_e2490f8130d8370a0fdbecc84fcf5876.jpg
РИА Новости

Помпео оценил ущерб от пандемии коронавируса

17:55 20.05.2020 (обновлено: 18:02 20.05.2020)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. США считают, что пандемия коронавируса нанесла в мире ущерб на сумму до 9 триллионов долларов, заявил госсекретарь Майк Помпео.
"Вклад Китая в борьбу с пандемией ничтожен по сравнению с ценой, которую он заставил заплатить весь мир. Эта чума уже обошлась в 90 тысяч жизней американцев, более 36 миллионов американцев потеряли работу с марта. По всему миру — 300 тысяч умерших и, по нашим оценкам, может быть до 9 триллионов долларов (ущерба)", - сказал Помпео на пресс-конференции в госдепе.
США обвиняют КНР в недостаточном расследовании вспышки коронавируса, Пекин это отрицает.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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