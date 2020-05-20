Помпео оценил ущерб от пандемии коронавируса

ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. США считают, что пандемия коронавируса нанесла в мире ущерб на сумму до 9 триллионов долларов, заявил госсекретарь Майк Помпео.
"Вклад Китая в борьбу с пандемией ничтожен по сравнению с ценой, которую он заставил заплатить весь мир. Эта чума уже обошлась в 90 тысяч жизней американцев, более 36 миллионов американцев потеряли работу с марта. По всему миру — 300 тысяч умерших и, по нашим оценкам, может быть до 9 триллионов долларов (ущерба)", - сказал Помпео на пресс-конференции в госдепе.
США обвиняют КНР в недостаточном расследовании вспышки коронавируса, Пекин это отрицает.
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