Онлайн-экскурсию Шнурова по Третьяковке посмотрели 700 тысяч человек

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Онлайн-экскурсию по Третьяковской галерее музыканта Сергея Шнурова с директором музея посмотрели 700 тысяч пользователей, сообщила на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" директор Третьяковки Зельфира Трегулова.
Премьера экскурсии Шнурова по Третьяковке вместе с директором музея состоялась в интернете 12 апреля. За сутки "прогулку" посмотрели более 17 тысяч пользователей, что в четыре раза больше, чем средняя дневная посещаемость музея.
"Нам удалось в ситуации максимального напряжения всех сил со стороны всех участников добиться того, к чему мы стремились в своем воображении. Этот фильм на ресурсах Третьяковской галереи и платформе Okko посмотрело, не просто зашло и тут же вылетело, 700 тысяч человек. Это невиданная аудитория для такого рода фильмов", - сказала она.
Благодаря экскурсии, созданной в рамках проекта "Искусство онлайн", пользователи сервиса получили возможность больше узнать о произведениях таких живописцев, как Александр Иванов, Орест Кипренский, Иван Айвазовский, Иван Крамской, Василий Верещагин, Василий Суриков, Алексей Саврасов, Николай Ге, Илья Репин, Михаил Врубель и Валентин Серов. -0-