Онлайн-экскурсию Шнурова по Третьяковке посмотрели 700 тысяч человек

Премьера экскурсии Шнурова по Третьяковке вместе с директором музея состоялась в интернете 12 апреля. За сутки "прогулку" посмотрели более 17 тысяч пользователей, что в четыре раза больше, чем средняя дневная посещаемость музея.

"Нам удалось в ситуации максимального напряжения всех сил со стороны всех участников добиться того, к чему мы стремились в своем воображении. Этот фильм на ресурсах Третьяковской галереи и платформе Okko посмотрело, не просто зашло и тут же вылетело, 700 тысяч человек. Это невиданная аудитория для такого рода фильмов", - сказала она.