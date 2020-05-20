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Культура
2020-05-20T19:44
https://ria.ru/20200520/1571746691.html
Онлайн-экскурсию Шнурова по Третьяковке посмотрели 700 тысяч человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569819755_0:340:3036:2048_1036x0_80_0_0_717aeba575b26bbe57d7ddff33b1f37a.jpg
РИА Новости

Онлайн-экскурсию Шнурова по Третьяковке посмотрели 700 тысяч человек

19:44 20.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба видеосервиса "Окко" / Перейти в фотобанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров во время записи онлайн-экскурсии "Третьяковка со Шнуром"
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров во время записи онлайн-экскурсии Третьяковка со Шнуром
© РИА Новости / Пресс-служба видеосервиса "Окко"
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Онлайн-экскурсию по Третьяковской галерее музыканта Сергея Шнурова с директором музея посмотрели 700 тысяч пользователей, сообщила на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" директор Третьяковки Зельфира Трегулова.
Премьера экскурсии Шнурова по Третьяковке вместе с директором музея состоялась в интернете 12 апреля. За сутки "прогулку" посмотрели более 17 тысяч пользователей, что в четыре раза больше, чем средняя дневная посещаемость музея.
"Нам удалось в ситуации максимального напряжения всех сил со стороны всех участников добиться того, к чему мы стремились в своем воображении. Этот фильм на ресурсах Третьяковской галереи и платформе Okko посмотрело, не просто зашло и тут же вылетело, 700 тысяч человек. Это невиданная аудитория для такого рода фильмов", - сказала она.
Благодаря экскурсии, созданной в рамках проекта "Искусство онлайн", пользователи сервиса получили возможность больше узнать о произведениях таких живописцев, как Александр Иванов, Орест Кипренский, Иван Айвазовский, Иван Крамской, Василий Верещагин, Василий Суриков, Алексей Саврасов, Николай Ге, Илья Репин, Михаил Врубель и Валентин Серов. -0-
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