В Саратовской области умерли еще три пациента с коронавирусом

САРАТОВ, 20 мая - РИА Новости. Число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в Саратовской области за сутки выросло на 3 и достигло 15, сообщил региональный минздрав.
Всего в области лабораторно подтверждены 2072 случая заражения коронавирусом, в том числе 92 за последние сутки. Выздоровели 580 человек. К 19 мая сообщалось о 12 умерших.
"Из 738 больных, находящихся на стационарном лечении, 99 человек на кислородной поддержке, 40 пациентов - на ИВЛ (искусственной вентиляции легких)… Скончались - 15", - цитирует данные минздрава министерство информации и печати области.
Информация о скончавшихся пациентах не уточняется.
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