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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T17:51
https://ria.ru/20200520/1571746614.html
В Саратовской области умерли еще три пациента с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570853286_0:179:2641:1665_1036x0_80_0_0_bb892a05b9e788b03e572cf9030705fe.jpg
РИА Новости

В Саратовской области умерли еще три пациента с коронавирусом

17:51 20.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедик в защитном костюме
Медик в защитном костюме
© РИА Новости / Илья Питалев
Медик в защитном костюме. Архивное фото
САРАТОВ, 20 мая - РИА Новости. Число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в Саратовской области за сутки выросло на 3 и достигло 15, сообщил региональный минздрав.
Всего в области лабораторно подтверждены 2072 случая заражения коронавирусом, в том числе 92 за последние сутки. Выздоровели 580 человек. К 19 мая сообщалось о 12 умерших.
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"Из 738 больных, находящихся на стационарном лечении, 99 человек на кислородной поддержке, 40 пациентов - на ИВЛ (искусственной вентиляции легких)… Скончались - 15", - цитирует данные минздрава министерство информации и печати области.
Информация о скончавшихся пациентах не уточняется.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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