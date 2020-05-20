CША предоставят $162 миллиона международной помощи для борьбы с COVID

ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. CША предоставят еще 162 миллиона долларов международной помощи для борьбы с COVID-19, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы предоставляем еще 162 миллиона долларов международной помощи, что доведет общий объем помощи до более чем 1 миллиарда долларов", - сказал Помпео.
По его словам, речь идет о помощи по линии Агентства США по международному развитию (USAID) и госдепа, частные жертвователи в США собрали собственные средства в объеме 3 миллиардов долларов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф