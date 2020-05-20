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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T17:49
https://ria.ru/20200520/1571746368.html
CША предоставят $162 миллиона международной помощи для борьбы с COVID
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568927114_0:0:2900:1631_1036x0_80_0_0_e2490f8130d8370a0fdbecc84fcf5876.jpg
РИА Новости

CША предоставят $162 миллиона международной помощи для борьбы с COVID

17:49 20.05.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. CША предоставят еще 162 миллиона долларов международной помощи для борьбы с COVID-19, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы предоставляем еще 162 миллиона долларов международной помощи, что доведет общий объем помощи до более чем 1 миллиарда долларов", - сказал Помпео.
По его словам, речь идет о помощи по линии Агентства США по международному развитию (USAID) и госдепа, частные жертвователи в США собрали собственные средства в объеме 3 миллиардов долларов.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Майк ПомпеоАгентство по международному развитию СШАСШАВ мире
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