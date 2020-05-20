Репортаж Sputnik France вышел в финал конкурса Digiday Awards

Digiday Awards – международная премия, отмечающая креативные работы, которые "модернизируют медиа и маркетинг". Премия учреждена онлайн-журналом о цифровых инновациях СМИ Digiday. Победители Digiday Awards 2020 года будут объявлены 25 июня в Нью-Йорке.