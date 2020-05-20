Репортаж Sputnik France вышел в финал конкурса Digiday Awards

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Иммерсивный репортаж информационного агентства Sputnik France “Paris mayday” о прошлогодних майских протестах в Париже вышел в финал международного конкурса Digiday Awards в сфере медиа-инноваций. Он претендует на победу сразу в двух номинациях: "Лучшая прямая трансляция" и "Самое оригинальное использование социальных сетей".
Репортаж “Paris mayday” – это взгляд на протесты во Франции глазами девушки-корреспондента Sputnik France. Она также одна из немногих женщин-репортеров, освещающих акции протестов "Желтых жилетов". Это видео 360 – наиболее объективная передача реалий полевой журналистики и полное погружение в атмосферу французского протестного движения. Репортаж доступен по ссылке.
В апреле “Paris mayday” стал победителем престижного конкурса The Shorty Awards. Тогда он обошел проекты, представленные благотворительным фондом Марка Цукерберга и его супруги Chan Zuckerberg Initiative, катарской Al Jazeera, американскими Capital One и Royal Caribbean International.
Digiday Awards – международная премия, отмечающая креативные работы, которые "модернизируют медиа и маркетинг". Премия учреждена онлайн-журналом о цифровых инновациях СМИ Digiday. Победители Digiday Awards 2020 года будут объявлены 25 июня в Нью-Йорке.
15 мая, 11:18Sputnik открыл редакционный центр в Ханое
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