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2020-05-20T17:42
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МИД Германии назвал возможного посредника переговоров Израиля и Палестины
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РИА Новости

МИД Германии назвал возможного посредника переговоров Израиля и Палестины

17:42 20.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 мая - РИА Новости. Ближневосточный квартет при участии ЕС, ООН, США и России, может принять роль посредника для подготовки прямых переговоров между Израилем и Палестиной, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД ФРГ.
"ЕС наряду с ООН, США и Россией является одним из четырех участников в ближневосточном квартете, который, например, может принять роль посредника, если речь идет о том, чтобы подготовить путь к прямым переговорам", - полагают в МИД ФРГ.
В ведомстве добавили, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее получил от глав МИД стран ЕС поддержку по вопросу о проведении переговоров "со всеми сторонами".
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что "мы выступаем за возобновление прямых переговоров между израильтянами и палестинцами и готовы вместе с нашими партнерами поддерживать это".
Ранее лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что выходит из всех соглашений с Израилем и США из-за намерений Тель-Авива присоединить палестинские земли.
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Вчера, 15:39
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Жозеп БоррельХайко МаасМИД ГерманииМахмуд АббасТель-АвивООНПалестинаСШАВ мире
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