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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T17:41
https://ria.ru/20200520/1571745959.html
Премьер Франции оценил ответ ЕС на пандемию коронавируса
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РИА Новости

Премьер Франции оценил ответ ЕС на пандемию коронавируса

17:41 20.05.2020
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© Доминик БутенПлощадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже
Площадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже
© Доминик Бутен
ПАРИЖ, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп считает, что Европейский союз не был на высоте в регулировании кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
"Была ли Европа на высоте (в регулировании) этого кризиса? Много граждан во Франции, много наших друзей в Испании, Италии, других странах сказали бы, что нет. Будут ли они правы в этом? Действительно ли ответ Европейского союза (на пандемию коронавируса) был на высоте?" - сказал Филипп, выступая во французском Сенате в среду.
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"Действительно, был ли он (ЕС) на высоте в регулировании этого кризиса? Я не думаю", - отметил французский премьер.
Он называл амбициозной инициативу Парижа и Берлина создать фонд для восстановления европейской экономики на 500 миллиардов евро после пандемии коронавируса,
"Очень часто, когда мы сталкиваемся с европейским кризисом, в возможностях Франции и Германии договориться и увлечь за собой - не решать за всех, это было бы невозможно - но договориться, чтобы найти решение. И это то, что происходит сейчас", - отметил Филипп, говоря о предложении Германии и Франции создать фонд для восстановления европейского экономики.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эдуар ФилиппЕвросоюзФранцияВ мире
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