Премьер Франции оценил ответ ЕС на пандемию коронавируса

Собянин предупредил о росте смертности от коронавируса

Собянин предупредил о росте смертности от коронавируса

Он называл амбициозной инициативу Парижа и Берлина создать фонд для восстановления европейской экономики на 500 миллиардов евро после пандемии коронавируса,