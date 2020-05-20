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2020-05-20T17:40
https://ria.ru/20200520/1571745881.html
СК наградил школьницу, спасшую двух тонувших детей в Петербурге
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РИА Новости

СК наградил школьницу, спасшую двух тонувших детей в Петербурге

17:40 20.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ у здания школы №1 в Ивантеевке Московской области, где подросток открыл стрельбу
Автомобиль Следственного комитета РФ у здания школы №1 в Ивантеевке Московской области, где подросток открыл стрельбу
© РИА Новости / Антон Денисов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Школьницу из Тверской области, спасшую двух провалившихся под лед детей в Санкт-Петербурге, наградили медалью Следственного комитета "Доблесть и отвага", сообщает ведомство.
Шестого января 16-летняя ученица гимназии № 2 города Вышнего Волочка Елизавета Шестова, гостившая в Петербурге у своей родственницы, спасла двух мальчиков, провалившихся под лед в акватории Матисова канала. Гуляя, школьница услышала детские крики, увидела двух детей в воде и бросилась им на помощь. Вскоре она сама оказалась в воде. На помощь детям прибежали прохожие и помогли всем выбраться из воды.
"Самоотверженность и смелость девушки, которая, рискуя собственной жизнью, уберегла от смерти двоих детей... Своим поступком она показала, что такие качества, как готовность жертвовать собой ради спасения жизней других, неравнодушие к чужой беде всегда будут являться примером гражданского долга и бескорыстной помощи людям. Решением председателя Следственного комитета России Елизавета Шестова удостоена ведомственной медали "Доблесть и отвага", - говорится в сообщении.
Медаль школьнице с соблюдением необходимых мер предосторожности в условиях сложной эпидемиологической обстановки вручил руководитель Вышневолоцкого межрайонного следственного отдела Следственного управления СК РФ по Тверской области.
Ранее сообщалось, что школьнице вручили почетный знак Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД) за спасение провалившихся под лед двоих детей.
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
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Следственный комитет России (СК РФ)Тверская областьВышний ВолочекСанкт-ПетербургОбщество
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