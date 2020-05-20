СК наградил школьницу, спасшую двух тонувших детей в Петербурге

"Самоотверженность и смелость девушки, которая, рискуя собственной жизнью, уберегла от смерти двоих детей... Своим поступком она показала, что такие качества, как готовность жертвовать собой ради спасения жизней других, неравнодушие к чужой беде всегда будут являться примером гражданского долга и бескорыстной помощи людям. Решением председателя Следственного комитета России Елизавета Шестова удостоена ведомственной медали "Доблесть и отвага", - говорится в сообщении.