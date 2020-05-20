Сенатор заступился за тульскую медсестру, надевшую бикини под костюм

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. К надевшей купальник под рабочий костюм тульской медсестре не стоит применять серьезные санкции, заявил в беседе с РБК сенатор Владимир Круглый.
Ранее сотрудница инфекционного госпиталя при областной клинической больнице помогала больным в одном полупрозрачном защитном костюме, под которым было только бикини. После этого к ней применили дисциплинарное взыскание.
Круглый отметил, что медсестра поступила неэтично, а также нарушила правила безопасности.
"Но в то же время, ну, надела и надела, ну сделали ей замечание, но устраивать какую-то расправу над этой девушкой не стоит", — сказал он.
Сама медик объяснила свой внешний вид тем, что в больнице было очень жарко. Кроме того, она не предполагала, что костюм будет прозрачным.