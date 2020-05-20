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2020-05-20T17:37
https://ria.ru/20200520/1571745665.html
Сенатор заступился за тульскую медсестру, надевшую бикини под костюм
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РИА Новости

Сенатор заступился за тульскую медсестру, надевшую бикини под костюм

17:37 20.05.2020
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© Фото : Сетевое издание "Тульские новости"Медсестра в Тульской областной больнице
Медсестра в Тульской областной больнице
© Фото : Сетевое издание "Тульские новости"
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. К надевшей купальник под рабочий костюм тульской медсестре не стоит применять серьезные санкции, заявил в беседе с РБК сенатор Владимир Круглый.
Ранее сотрудница инфекционного госпиталя при областной клинической больнице помогала больным в одном полупрозрачном защитном костюме, под которым было только бикини. После этого к ней применили дисциплинарное взыскание.
Круглый отметил, что медсестра поступила неэтично, а также нарушила правила безопасности.
"Но в то же время, ну, надела и надела, ну сделали ей замечание, но устраивать какую-то расправу над этой девушкой не стоит", — сказал он.
Сама медик объяснила свой внешний вид тем, что в больнице было очень жарко. Кроме того, она не предполагала, что костюм будет прозрачным.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияТульская областьОбщество
Популярные комментарии
Да ей памятник ставить надо! Молодец!!!!!
20 мая, 17:48
M Martin Zloy
12830113052
Мило! Дай Бог побольше таких сестричек!)
20 мая, 18:06
Владимир Оdrus
1176116939
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