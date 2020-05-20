Более 23 тысяч масок продали в кассах московского метро во вторник

"Количество людей в масках в метро продолжает расти, а количество их продаж в наших кассах — наоборот падает. Вчера было продано 23,4 тысячи масок", - говорится в сообщении.

С 12 мая в общественном транспорте Москвы обязательно нужно быть в маске и перчатках. За нарушение установлен штраф 5 тысяч рублей, появление только в маске или только в перчатках также считается нарушением.