Более 23 тысяч масок продали в кассах московского метро во вторник

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Количество проданных масок в кассах метро сократилось, во вторник их было продано более 23 тысяч, сообщается в Telegram-канале пресс-службы департамента транспорта.
"Количество людей в масках в метро продолжает расти, а количество их продаж в наших кассах — наоборот падает. Вчера было продано 23,4 тысячи масок", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе московского метрополитена сообщили, что продажи масок и перчаток в метро Москвы снизились на более чем 60% в сравнении с первым днем масочно-перчаточного режима, так как большинство пассажиров готовятся и покупают средства защиты заранее.
С 12 мая в общественном транспорте Москвы обязательно нужно быть в маске и перчатках. За нарушение установлен штраф 5 тысяч рублей, появление только в маске или только в перчатках также считается нарушением.