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2020-05-20T17:36
https://ria.ru/20200520/1571745629.html
Более 23 тысяч масок продали в кассах московского метро во вторник
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571318225_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_3b89181bdb674033555e410f7e68c2ac.jpg
РИА Новости

Более 23 тысяч масок продали в кассах московского метро во вторник

17:36 20.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок в автомате, установленном на станции Московского метрополитена
Продажа медицинских масок в автомате, установленном на станции Московского метрополитена
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Количество проданных масок в кассах метро сократилось, во вторник их было продано более 23 тысяч, сообщается в Telegram-канале пресс-службы департамента транспорта.
"Количество людей в масках в метро продолжает расти, а количество их продаж в наших кассах — наоборот падает. Вчера было продано 23,4 тысячи масок", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе московского метрополитена сообщили, что продажи масок и перчаток в метро Москвы снизились на более чем 60% в сравнении с первым днем масочно-перчаточного режима, так как большинство пассажиров готовятся и покупают средства защиты заранее.
С 12 мая в общественном транспорте Москвы обязательно нужно быть в маске и перчатках. За нарушение установлен штраф 5 тысяч рублей, появление только в маске или только в перчатках также считается нарушением.
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