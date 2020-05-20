Эксперты изучили влияние карантина на психологическое здоровье европейцев

МАДРИД, 20 мая – РИА Новости. Более 40% жителей Италии и Более 40% жителей Великобритании Испании подвергаются риску психологических проблем в связи с эпидемией COVID-19 и карантином, свидетельствуют данные исследования, которое было проведено рядом европейских институтов.

Согласно опросам, около 12% населения во всех трех странах испытывали плохое психологическое состояние от пяти до семи дней подряд, от трех до четырех дней – 20%, от одного до двух – 29%. При этом в Испании показатели несколько хуже, чем в Италии и Великобритании. В этой стране 67% испытывали плохое психологическое состояние дольше одного дня. В Италии – 59%, в Великобритании – 57%.

"Опрос показал, что карантин оказал негативное влияние в том числе на психологическое здоровье. Результаты во всех трех странах более-менее аналогичны. Несмотря на то, что правительства трех стран принимали разные решения в разное время", - пояснил РИА Новости один из авторов исследования Франсиско Лупианьес, основатель исследовательского центра Open Evidence при Открытом университете Каталонии

Комментируя данные о том, что испанцы находятся в подавленном состоянии дольше британцев и итальянцев, он обратил внимание на экономическую ситуацию. "В Испании дела обстоят хуже, чем в Италии. Поэтому влияние на психологическое состояние немного больше. Кроме того, в Испании карантин с самого начала был очень жестким. В Италии существует большая разница между севером и югом по количеству смертей, в Испании эпидемия распространилась на всю территорию", - пояснил он. Эксперт также полагает, что один из факторов, оказывающий влияние как в Италии, так и в Испании, это большая социализация этих обществ по сравнению с британским. "В Италии и Испании общения больше за пределами дома, чем в Великобритании", - сказал он.

Исследование также показало, что жители всех трех стран крайне озабочены экономическими вопросами, что также оказывает влияние на их психологическое состояние. О том, что власти должны были не только пытаться решить эпидемиологический кризис, но и пытаться избежать экономического кризиса, заявили 50% британцев, 56% испанцев и 64% итальянцев.

Во всех трех странах более 65% заявили, что правительства должны были озвучить ясные планы возвращения к нормальной жизни, а не только налагать ограничительные меры.

По оценкам Франсиско Лупианьеса, один из ключевых факторов, влияющих на психологическое состояние, - это размеры помещения, где вынуждены находиться на карантине опрошенные, а также количество людей, живущих в квартире, наличие детей и пожилых людей, о которых надо заботится, наличие накоплений, источников доходов, работы, стрессовые события.

"Используя алгоритм данных уязвимости, мы можем предсказать, что процент населения, чье психологическое здоровье уязвимо, - 46% в Испании, 41% в Италии и 42% в Великобритании", - заявляют авторы исследования.

Показательно, что среди тех, кто испытывает стресс, 63% имеют работу. "Оказывает влияние стресс. Например, у человека есть дети, которые сейчас не ходят в школу, ему надо заботиться о родителях и при этом он должен работать. Он испытывает большое давление, он думает, сможет ли сохранить работу, заплатить по счетам. Факторов очень много", - пояснил Лупианьес.

Уровень доходов также нельзя рассматривать как основной фактор, который бы гарантировал стабильное психологическое состояние. "Богатый не тот, у кого есть больше, а тот, кому надо меньше. Есть люди, которые переживают, потому что потеряли работу, но есть и те, кто переживает из-за того, что не знает, как организовать отпуск. Одни переживают, потому что должны заниматься детьми и при этом работать, другие переживают, потому что остались без работы, а надо кормить детей. Так что все слои оказываются в уязвимом состоянии", - говорит эксперт.

В ближайшее время будет представлена вторая часть опроса, которая, по словам Франсиско Лупианьеса, также демонстрирует, что несмотря на постепенное снятие карантинных мер "риск плохого психического здоровья остался высоким, люди не вышли из стресса".

Исследование проводится в три этапа (первая часть в конце апреля), опрашивают около трех с половиной тысяч человек в каждой из трех стран. В его проведении участвуют специалисты центра Open Evidence при Открытом университете Каталонии, университета Милана , Трентского университета, Университета Глазго, Университета Тилбурга, Национального университета Колумбии. Статистическая погрешность составляет 1,65%.