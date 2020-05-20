СМИ: строительство храма Саграда Фамилия не возобновят до конца года

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Строительные работы в храме Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Строительные работы в храме Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне будут остановлены, по меньшей мере, до конца этого года из-за резкого падения доходов в связи с пандемией коронавируса, сообщает местный телеканал TV3.

С середины марта храм закрыт для посетителей, все строительные работы были также приостановлены на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом.

Как информирует телеканал, руководство церкви не считает целесообразным возобновлять строительные работы в течение следующих восьми или девяти месяцев, до тех пор пока не будет гарантировано стабильное количество посетителей, от которых зависит доход храма.

Отмечается, что хотя Саграда Фамилия откроется до начала лета, пропускная способность будет ограничена, и число туристов не приблизится к 4,5 миллиона человек, которые ежегодно посещают одну из самых известных достопримечательностей Испании

Храм Святого Семейства начали возводить в 1882 году по проекту знаменитого архитектора Антонио Гауди. Все это время храм остается недостроенным, строительство планируют завершить лишь в 2030 году.