В Госдуме предложили разрешить работу зоопарков в некоторых регионах

Щапов, депутат от этого региона, в своем обращении (копия есть в распоряжении РИА Новости) пишет, что деятельность таких предприятий, как зоопарки, ипподромы и нерпинарии, в Иркутской области приостановлена из-за ограничительных мер на фоне коронавируса. По данным депутата, часть из этих организаций находится на грани банкротства.

"Руководители предприятий выражают обеспокоенность тем обстоятельством, что в связи с невозможностью продавать билеты посетителям отсутствует возможность покрывать расходы на питание и содержание животных, зарплату персонала, ветеринарные услуги, арендные и коммунальные платежи, что влечет за собой необратимые негативные последствия как для самих предприятий, так и для содержащихся в них животных", - говорится в обращении.

Щапов отмечает, что Иркутская область вошла в перечень субъектов РФ, в которых можно начать поэтапное снятие ограничительных мер. Например, работают небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг‚ музеи и библиотеки.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность разрешить работу предприятий указанной выше сферы услуг зоопарков, ипподромов и нерпинариев на первом этапе выхода из режима ограничений с обязательным условием соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора в условиях распространения коронавирусной инфекции", - предложил депутат.

Щапов в разговоре с РИА Новости не исключил, что в ближайшей перспективе подобные предложения будут поступать и из других регионов.