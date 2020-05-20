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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T17:30
https://ria.ru/20200520/1571745099.html
В Госдуме предложили разрешить работу зоопарков в некоторых регионах
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:18:3072:1746_1036x0_80_0_0_04fe77fdf982fe67afc41c66eea9c79f.jpg
РИА Новости

В Госдуме предложили разрешить работу зоопарков в некоторых регионах

17:30 20.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Депутат от КПРФ Михаил Щапов направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением разрешить работу зоопарков и ипподромов в регионах, где складывается благоприятная ситуация с коронавирусом, например, в Иркутской области.
Щапов, депутат от этого региона, в своем обращении (копия есть в распоряжении РИА Новости) пишет, что деятельность таких предприятий, как зоопарки, ипподромы и нерпинарии, в Иркутской области приостановлена из-за ограничительных мер на фоне коронавируса. По данным депутата, часть из этих организаций находится на грани банкротства.
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"Руководители предприятий выражают обеспокоенность тем обстоятельством, что в связи с невозможностью продавать билеты посетителям отсутствует возможность покрывать расходы на питание и содержание животных, зарплату персонала, ветеринарные услуги, арендные и коммунальные платежи, что влечет за собой необратимые негативные последствия как для самих предприятий, так и для содержащихся в них животных", - говорится в обращении.
Щапов отмечает, что Иркутская область вошла в перечень субъектов РФ, в которых можно начать поэтапное снятие ограничительных мер. Например, работают небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг‚ музеи и библиотеки.
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"В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность разрешить работу предприятий указанной выше сферы услуг зоопарков, ипподромов и нерпинариев на первом этапе выхода из режима ограничений с обязательным условием соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора в условиях распространения коронавирусной инфекции", - предложил депутат.
Щапов в разговоре с РИА Новости не исключил, что в ближайшей перспективе подобные предложения будут поступать и из других регионов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ЩаповКоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Иркутская областьОбщество
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