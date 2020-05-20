Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Европейский суд отклонил иск компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG на решение о распространении норм законодательства на газопроводы из третьих стран.
"Верховный суд установил, что директива прямым образом не затрагивает интересы Nord Stream 2 AG и Nord Stream AG", — говорится в пресс-релизе.
В Nord Stream 2 AG, в свою очередь, сообщили, что суд ЕС не рассматривал иск по существу, решение касается процессуальных вопросов, его можно обжаловать в течение двух месяцев.
Ранее Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) отказалось освобождать "Северный поток — 2" от действия правил Газовой директивы Европейского союза. Решение мотивировали тем, что трубопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, когда вступили в силу поправки, распространяющие нормы Третьего энергопакета ЕС на газотранспортные системы между государствами Евросоюза и третьими странами.
Согласно принятым нормам добывающая компания не должна владеть трубопроводом, по которому доставляют ее газ. Они же распространятся на "Северный поток — 2" в его завершающей части — на отрезке в 12 морских миль у берегов Германии.
Операторы не согласились с решением немецкого регулятора и заявили, что проект завершили с точки зрения экономической функциональности к моменту вступления поправок в силу.
"Северный поток — 2"
Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против магистрали активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд стран Европы.
Вашингтон в декабре ввел санкции против "Северного потока — 2" и потребовал от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
Как отмечал Владимир Путин, Россия способна реализовать проект без привлечения иностранных партнеров. По его словам, "Северный поток — 2" заработает до конца этого года или в первом квартале следующего. Глава "Газпрома" Алексей Миллер также заявлял, что у компании есть все средства, чтобы самостоятельно завершить строительство, но на это потребуется больше времени, чем предполагалось.
На прошлой неделе Bloomberg сообщил, что строительство газопровода вскоре перейдет в финальную стадию. По информации агентства, на спутниковых снимках немецкого порта Мукран, опубликованных Planet Labs Inc., секции трубопровода, находившиеся в хранилище неподалеку от гавани, переместили на пристань с краном для погрузки. В пяти километрах от порта встал на якорь плавучий трубоукладчик "Академик Черский".