Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-20T17:23
https://ria.ru/20200520/1571744550.html
На Кубани против депутата завели дело о крупном мошенничестве
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1036x0_80_0_0_265374ba6a057eaf29be102e4afa2b58.jpg
РИА Новости

На Кубани против депутата завели дело о крупном мошенничестве

17:23 20.05.2020
3569
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве в отношении депутата законодательного собрания Кубани и по совместительству руководителя компании-застройщика, которого подозревают в хищении денег дольщиков, сообщает прокуратура Краснодарского края.
Как сообщает надзорное ведомство, вопросы к депутату, руководителю застройщика у правоохранителей возникли после прокурорской проверки.
Автомобиль Следственного комитета РФ
19 мая, 10:32
В Москве задержали подозреваемого в мошенничестве с продажей масок
"Установлено, что ООО "Краснодар Сити", возглавляемое депутатом ЗСК, с августа 2015 года осуществляло строительство многоквартирных жилых домов ЖК "Краснодар", расположенных по улице Шоссе Нефтяников в Краснодаре. С февраля 2018 по 2019 годы депутат ЗСК с использованием своего служебного положения в сговоре с иными неустановленными в настоящее время лицами осуществили хищение денежных средств участников долевого строительства путем значительного завышения стоимости выполненных работ", - отмечается в релизе.
Как указывает пресс-служба ведомства, всего за этот период было привлечено свыше 230 миллионов рублей, часть из которых была похищена, при этом свои обязательства застройщик не выполнил.
Автомобиль Следственного комитета РФ
14 мая, 12:25
Чебоксарского экс-депутата будут судить за мошенничество
"По данному факту руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю в отношении депутата законодательного собрания края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения). В настоящее время подозреваемый задержан и направлен для содержания в ИВС УМВД по Краснодару", - добавляется в релизе. Уточняется, что оперативное сопровождение дела осуществляется региональным УФСБ.
По данным СУСК по Краснодарскому краю, подозреваемый с подельниками с целью получения выгоды за счет компании и граждан заключил с подконтрольной организацией договоры участия в долевом строительстве, тем самым став фактическим владельцем помещений. Согласно условиям договоров подконтрольное юрлицо приобрело 252 квартиры, не менее 44 нежилых помещений и не менее 197 машино-мест, при этом оплата была произведена векселями покупателя, которые ничем не обеспечены.
Машина Следственного комитета РФ на месте обрушения на детей металлической конструкции сцены у дома культуры в Перми. 24 мая 2017
24 апреля, 13:29
СК попросил арестовать экс-депутата Волчека по делу о мошенничестве
По данным сайта законодательного собрания Краснодарского края, депутатом, являющимся генеральным директором ООО "Краснодар Сити", значится Андрей Сигидин, избравшийся в краевой парламент по списку "Единой России". Сигидин награжден медалью "За выдающийся вклад в развитие Кубани" III степени и почётной грамотой законодательного собрания.
2240150
Обсудить 0
Единая РоссияКраснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
"Давайте безоружно": москвич раскрыл детали конфликта со стрельбой
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов
Яблоко и сантиметр в холодильнике
Сбросивший 25 килограммов за полгода мужчина раскрыл секрет похудения
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт предсказал судьбу "Северного потока — 2"
Природа на Фиджи
Застрявший на Фиджи россиянин рассказал о "жизни в раю"
Вокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин
Группа Little big сообщила о новом достижении
Медики
Пик эпидемии коронавируса в России пройден, заявил вирусолог
Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский
Мединский ответил на слова немецких журналистов о "советских оккупантах"
Автомобили полиции
Три человека получили ранения при стрельбе на юго-востоке Москвы
Раскопки на участке Усть-Кяхта-3 в Республике Бурятия в 1976 году
Корни первых американцев нашли на юге Сибири
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
Танк Т-72
Польский генерал грубо выругался, сравнивая свои танки с российским Т-72
Операторы в главном диспетчерском пункте 3-го энергоблока Южно-Украинской АЭС
Атомный риск: Украина начала опасные игры с АЭС
Здание прокуратуры города Москвы
Прокуратура Москвы проверит сообщение о принуждении ребенка к сексу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Украинские силовики сообщили о 18 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44СК проверит обращение алтайских медиков о неполных выплатах по COVID-19
07:43В Индии выявили более 5600 случаев COVID-19 за сутки
07:41В Кузбассе еще у 12 жителей выявили коронавирус
07:34Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
Лента новостейМолния