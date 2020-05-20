На Кубани против депутата завели дело о крупном мошенничестве

"Установлено, что ООО "Краснодар Сити", возглавляемое депутатом ЗСК, с августа 2015 года осуществляло строительство многоквартирных жилых домов ЖК "Краснодар", расположенных по улице Шоссе Нефтяников в Краснодаре. С февраля 2018 по 2019 годы депутат ЗСК с использованием своего служебного положения в сговоре с иными неустановленными в настоящее время лицами осуществили хищение денежных средств участников долевого строительства путем значительного завышения стоимости выполненных работ", - отмечается в релизе.

Как указывает пресс-служба ведомства, всего за этот период было привлечено свыше 230 миллионов рублей, часть из которых была похищена, при этом свои обязательства застройщик не выполнил.

"По данному факту руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю в отношении депутата законодательного собрания края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения). В настоящее время подозреваемый задержан и направлен для содержания в ИВС УМВД по Краснодару", - добавляется в релизе. Уточняется, что оперативное сопровождение дела осуществляется региональным УФСБ.

По данным СУСК по Краснодарскому краю, подозреваемый с подельниками с целью получения выгоды за счет компании и граждан заключил с подконтрольной организацией договоры участия в долевом строительстве, тем самым став фактическим владельцем помещений. Согласно условиям договоров подконтрольное юрлицо приобрело 252 квартиры, не менее 44 нежилых помещений и не менее 197 машино-мест, при этом оплата была произведена векселями покупателя, которые ничем не обеспечены.