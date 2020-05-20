В России отменят более 200 тысяч плановых проверок юрлиц и ИП

В Генпрокуратуре отмечают, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции законодательно установлены беспрецедентные ограничения контрольно-надзорной деятельности в части запрета на проведение большинства плановых мероприятий по контролю и обязанности согласования с прокурором внеплановых проверок как выездных, так и документарных.