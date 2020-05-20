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2020-05-20T17:24
https://ria.ru/20200520/1571744187.html
В России отменят более 200 тысяч плановых проверок юрлиц и ИП
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РИА Новости

В России отменят более 200 тысяч плановых проверок юрлиц и ИП

17:15 20.05.2020 (обновлено: 17:24 20.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ внесла коррективы в Сводный план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из-за коронавируса, отмене подлежит более 200 тысяч мероприятий, сообщает пресс-служба ведомства.
В Генпрокуратуре отмечают, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции законодательно установлены беспрецедентные ограничения контрольно-надзорной деятельности в части запрета на проведение большинства плановых мероприятий по контролю и обязанности согласования с прокурором внеплановых проверок как выездных, так и документарных.
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"Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов внес изменения в действующий порядок согласования внеплановых проверок и корректировки Сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей… Всего в текущем году подлежат исключению из плана свыше 200 тысяч мероприятий по контролю", - говорится в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Генеральная прокуратура РФЭкономика
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